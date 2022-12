Il Manchester United vince la prima del post Ronaldo, risorge il Chelsea

Reduci dalle tre sconfitte di fila incassate prima della sostia, i 'Blues' ricominciano infatti superando 2-0 il Bournemouth e riaggacciando così al settimo posto il Brighton di De Zerbi ( vittorioso nel 'Boxing Day' sul campo del Southampton), un punto sotto il Liverpool e a -6 dalla zona Champions. Ottimo l'approccio al match della squadra di Potter (titolari l'ex juventino Zakaria e i due ex napoletani Koulibaly e Jorginho ), che mette un'ipoteca sui tre punti già nel primo tempo: al 15' Havertz si fa trovare pronto sul secondo palo e finalizza il cross rasoterra di Sterling dalla destra, poi al 24' il tedesco appoggia per la botta precisa da fuori area di Mount che vale il 2-0. Nella ripresa il Chelsea va vicino al tris in un paio di occasioni, pur concedendo qualcosa ai 'Cherries' che però non riescono a riaprire la sfida ed escono battuti da Stamford Bridge (e ora con tre soli punti a separarli dalla zona retrocessione ). Unica nota stonata per i londinesi il nuovo infortunio del terzino Reece James , al rientro dopo due mesi di stop e costretto a lasciare il campo al 53'.

United ok senza CR7

Vittoria senza troppi affanni anche per il Manchester United, che alla prima ufficiale senza Cristiano Ronaldo (la rescissione è avvenuta durante il Mondiale in Qatar) piega il Nottingham Forest sotto la pioggia tra le mura amiche di Old Trafford. Strada subito in discesa per i 'Red Devils' di Ten Hag, che sbrigano la pratica in una ventina di minuti con un micidiale uno-due. Dopo il palo colpito in avvio di Malacia è Rashford a sbloccare il risultato al 19', quando insacca di destro sul corner calciato dall'ex interista Eriksen, mentre tre minuti dopo serve a Martial l'assist del 2-0. Il Nottingham prova a riaprire i giochi prima del riposo, ma il gol di Boly viene annullato per fuorigioco dopo un check del Var. Nella ripresa poi gli ospiti non riescono a pungere lo United, che sfiora invece in più occasioni la terza rete trovandola infine con il neontrato Fred (87') servito dall'altro brasiliano Casemiro. Finisce con un 3-0 che consente ai 'Red Devils' di portarsi a ridosso della zona Champions League, a -1 dal Tottenham di Antonio Conte (2-2 sul campo del Brentford nel 'Boxing Day') che ha però giocato una gara in più rispetto alla squadra di Tan Hag.

