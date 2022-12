Premier, rimonta Conte. De Zerbi torna a vincere. Vola il Newcastle. Tris Liverpool

LONDRA - Non era la ripartenza che sperava, ma Antonio Conte deve accontentarsi di un pareggio contro il Brentford . Il suo Tottenham , nella prima partita dopo il Mondiale in Qatar, rischia ma alla fine rimonta gli avversari e chiude sul punteggio di 2-2. Bel successo per il Liverpool di Klopp, che espugna Birmingham , superando l'Aston Villa per 3-1. In generale, in questo Boxing Day 2022, crolla il fattore campo: il Newcastle , il Brighton , il Fulham e gli Wolves , passano in casa di Leicester, Southampton, Crystal Palace ed Everton.

Kane e Hojbjerg firmano la rimonta degli Spurs

Dopo 43 giorni di pausa, riparte finalmente la Premier League con le tradizionali partite nel giorno del Boxing Day. Antonio Conte torna in campo con il suo Tottenham per l'ultimo impegno del 2022, al Community Stadium contro il Brentford. Il tecnico italiano deve, però, fare a meno di Richarlison, Bentancur e Romero, fresco vincitore del Mondiale con l'Argentina. Inizio shock per gli Spurs, che si ritrovano già sotto dopo un quarto d'ora: contropiede dei padroni di casa, caos nell'area avversaria, Janelt arriva sul pallone e a porta vuota sblocca la gara. Il Tottenham reagisce subito con Kulusevski e Son ma il pareggio non arriva e il primo tempo si chiude sull'1-0 per le Bees. Nella ripresa gli Spurs continuano a spingere, reclamando anche per un rigore non assegnato, ma a sorpresa arriva il raddoppio del Brentford, con Toney che da calcio d'angolo firma il 2-0. Tottenham completamente in confusione, ma a risolvere questa complicata situazione ci pensa il capitano Kane che, al 64', sfrutta benissimo un cross di Lenglet e accorcia le distanze di testa. Il gol dona fiducia alla squadra di Conte, che ricomincia a spingere e completa la rimonta al 72' grazie al bellissimo diagonale di Hojbjerg. Il pareggio, però, non basta agli Spurs che si rilanciano subito in avanti, con ancora forti proteste stavolta per un contatto Zanka-Doherty in area avversaria. Tottenham vicinissimo al vantaggio all'84', quando Kane colpisce la traversa con un altro colpo di testa. La partita si scalda nel finale, con tante proteste e alta tensione tra i giocatori in campo. Il Tottenham ci prova fino alla fine ma il risultato non cambia: Conte riparte con un pareggio contro il Brentford.

De Zerbi riparte vincendo con il Brighton, tris Liverpool

Ritorno positivo, invece, per Roberto De Zerbi che conquista tre punti con una prova convincente. Il suo Brighton vince 3-1 in casa del Southampton portandosi momentaneamente al sesto posto, a -2 dallo United quinto. Decidono la sfida le reti di Lallana, March e l'autogol di Perraud. Vittorie importanti anche per Newcastle e Fulham. La squadra di Howe batte 3-0 il Leicester, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica a +1 sul Manchester City. Il Fulham batte invece 3-0 il Crystal Palace, rimasto in 9, e raggiunge al settimo posto il Liverpool. Infine vittoria all'ultimo secondo del Wolverhampton, con Lopetegui che batte 2-1 l'Everton di Lampard e lascia così l'ultimo posto della classifica. Vince in trasferta anche il Liverpool: i Reds, con le reti di Salah, Van Dijk e Bajcetic, espugnano il campo dell'Aston Villa, con Watkins a firmare il gol della bandiera.

