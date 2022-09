Marcatori Roma-Atalanta, Lo Scomm punta su Dybala

Lo Scomm , è uno dei Tipster più seguiti in Italia con il suo esercito di circa 260 mila followers su Instagram . Tra le sfide di Serie A analizzate per questo fine settimana non poteva mancare il big match Milan-Napoli . Chi saranno i marcatori al Meazza? Popolo di Fantacalcisti , massima attenzione! Fari puntati anche su Roma-Atalanta .

Roma-Atalanta

Sono ancora negli occhi di tutti le magie di Paulo Dybala contro l’Empoli: gol e assist da vedere e rivedere. E un gol potrebbe rivedersi ben presto, già contro l’Atalanta che lontano dal Gewiss non ha ancora mai incassato una rete. Quota 3 se all’Olimpico si vedrà almeno una volta la Dybala Mask.

Milan-Napoli

Contro la Sampdoria il Var ha tolto il sorriso a Charles De Ketelaere, negandogli un gol (fortunoso, ok, ma questo è un altro discorso) che sarebbe stato il primo per lui in Italia. Nel big match contro il Napoli Pioli dovrebbe dargli fiducia nel ruolo a lui più congeniale, da trequartista. Da lì può vedere meglio la porta, mettere il mirino e... fare centro. Un sigillo di CDK nei 90 minuti vale 4.50.

Monza-Juventus

Quando segna lui c’è da “sciacquarsi la bocca”. Chiaro di chi si parla? Leonardo Bonucci è il classico difensore col (bel) vizio del gol che anche contro la Salernitana, col brivido, ha spinto in porta la fame di gol della Signora. A Monza la sua Juve ha bisogno di vincere e se ci sarà da calciare un rigore, all’occorrenza, il “19” di Allegri di certo non si tirerà indietro. Chi l’ha in rosa ci può puntare... a 6 volte la posta.