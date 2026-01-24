Soladria Serie A Elite, anticipi 9ª giornata
Anticipi della nona giornata, ultima di ritorno. Al Valorugby basta una vittoria, senza bonus, in un campo difficile come quello di Mogliano per laurearsi matematicamente Campione d'inverno (guardando comunque con interesse al risultato del big match di domani Petrarca-Viadana).
Alla Caserma Gelsomini succede di tutto. In una partita che sembrava totalmente in controllo di Rovigo, escono le Fiamme Oro nel secondo tempo ed agguantano un insperato pareggio all'84'.
Roma - Stadio “Renato Gamboni” – sabato 24 gennaio, ore 14:00
Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 26-26 (0-16)
Marcatori: p.t.: 2’ cp Thomson (0-3); 9’ m. Oliver tr Thomson (0-10); 32’ cp Thomson (0-13); 38’ cp Thomson (0-16);
s.t.: 48’ m Fourcade tr Thomson (0-23); 55’ m Giammarioli tr Canna (7-23); 68’ m Andreani (12-23); 77’ m Morosi tr Canna (19-23); 80+1 cp Thomson (19-26); 80+5 m Canna tr Di Marco (26-26)
Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Guardiano, Forcucci, Vaccari (75’ Fusari A.), Lai (55’ Di Marco); Canna (cap.), Tomaselli; Giammarioli (68’ De Marchi,) Chianucci, Andreani; Angelone, Pisicchio (55 Fragnito); Carnio (41’ Morosi), Di Censi (65’ Moriconi), Fiorentini (55’Barducci).
All. Daniele Forcucci
Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Sante; Belloni (62’ Moscardi), Diederich Ferrario (cap.), Fisher, Elettri; Thomson, Oliver (76’ Visentin); Casado Sandri, Cosi (62’ Meggiato), Sironi; Fourcade (59’ Ciampolini), Steolo (55’ Berlese – 78’ Steolo); Pomaro (49’ Swanepoel), Giulian (49’ Frangini), Leccioli (49’ Sanavia).
All. Davide Giazzon
Arb. Daniele Pompa
AA1 Manuel Bottino AA2 Gabriel Chirnoaga TMO: Vincenzo Schipani
Calciatori: Thomson (ROV) 6/7; Canna (FOR) 2/4; Di Marco 1/1
Cartellini: 46’ giallo Chianucci (FOR); 75’ giallo a Ferrario (ROV); 80+2 giallo a Sironi (ROV)
Note: Giornata parzialmente nuvolosa. Prima del calcio d’inizio consegnata una targa ricordo alla mamma di Amar Kudin da parte del Questore di Roma Roberto Massucci. Spettatori: 800 ca..
Simecom Player of the match: Juan Dee Oliver (ROV)
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 3 – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 2
Mogliano Veneto - Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 24 gennaio, ore 14:30
Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 12-20 (3-7)
Marcatori: pt.: 25 m. Favre tr. Hugo (0-7), 32' c.p. Andretti (3-7)
st. 42' c.p. Andretti (6-7), 51' c.p. Andretti (9-7), 56' c.p. Hugo (9-10), 65' m. Roura tr. Hugo (10-17), 74' c.p. Andretti (12-17), 78' c.p. Hugo (12-20)
Mogliano Veneto Rugby: Padovani(46' Vanzella); Schiabel D., Dal Zilio, Va’Eno (Checchi 40'), Magni; Favaretto, Andretti (74' Fabi); Casartelli (62' Brevigliero), Pettinelli, Miranda; Lazzaroni (52' Midena), Carraro; Lipera, Stefani, Gentile (62' Borean)
All.: Umberto Casellato
Valorugby Emilia: Brisighella; Bruno (70' Resino), Leituala, Schiabel F, Colombo; Hugo, Casilio (78' Gherardi); Ruaro (48' Sbrocco), Wagenpfeil, Roura; Portillo (72’ Perez Caffe), Schinchirimini (64' Rimpelli); Favre (cap) (51' D'Amico), Cruz (51' Bigi), Brugnara (71’ Taddei)
All: Marcello Violi
Arb. Franco Rosella
AA1 Lorenzo Pedezzi AA2 Ferdinando Cusano
TMO: Alex Frasson
Cartellini: 49' giallo a Sbrocco (Valorugby Emilia)
Calciatori: Andretti 4/5 (Mogliano Veneto Rugby); Hugo 4/5 (Valorugby Emilia)
Note: Pomeriggio coperto, temperatura 7° C., terreno di gioco appesantito dalle piogge precedenti il match, spettatori circa 700.
Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Valorugby Emilia 4
Simecom Player of the Match: Conrado Roura (Valorugby Emilia)