Sei Nazioni, dove vedere Italia-Scozia in tv
In un Olimpico tutto esaurito, Italia-Scozia vale il debutto degli azzurri nel Sei Nazioni. C'è molta attesa per capire l'impatto che avrà la nazionale del ct Gonzalo Quesada. La Scozia, che ha vinto 29 volte su 38, potrebbe avere il vantaggio della pioggia. L’Italia, che ha ancora negli occhi il successo di due anni fa, da questo Sei Nazioni vuole solo buone notizie.
Sei Nazioni, Italia-Scozia orario e tv
Si gioca oggi (sabato 7 febbraio) Italia-Scozia, l'appuntamento è alle ore 15.15 a Roma. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro e in streaming gratis su Tv8, ma la coperturà è anche su Sky e Now.
Le formazioni
Italia: Marin; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi, Fusco; L. Cannone, Zuliani, Lamaro (c); Zambonin, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. All.: Quesada. A disp.: Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Garbisi, Da Re, Pani.
Scozia: Jordan; Steyn, Jones, Tuipulotu (c), Dobie; Russell, White; Dempsey, Darge, M. Fagerson; Gilchrist, Cummings; Z. Fagerson, Ashman, Schoeman. All.: Townsend. A disp.: Turner, McBeth, Millar Mills, Williamson, Brown, Horne, Hastings, Graham.
Arb.: O'Keeffe (Nzl)