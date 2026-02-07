Sei Nazioni, dove vedere Italia-Scozia in tv  

In un Olimpico tutto esaurito, Italia-Scozia vale il debutto degli azzurri nel Sei Nazioni. C'è molta attesa per capire l'impatto che avrà la nazionale del ct Gonzalo Quesada. La Scozia, che ha vinto 29 volte su 38, potrebbe avere il vantaggio della pioggia. L’Italia, che ha ancora negli occhi il successo di due anni fa, da questo Sei Nazioni vuole solo buone notizie.