ROMA - C'era una volta l'Italia che partiva bene ma dopo un'ora di gioco, o poco più, crollava. Adesso invece c'è un'Italia che gioca bene, parte forte, va avanti e poi resiste, resiste, resiste. E inizia nel migliore dei modi il Sei Nazioni. Bellissimi gli Azzurri di Quesada che davanti ai 68mila dell'Olimpico, sotto una pioggia torrenziale, battono 18-15 la Scozia. Decisive le mete di Lynagh e Menoncello. Il tutto davanti alla principessa Anna d'Inghilterra, patrona della federazione scozzese. Spiace per lei, ma la meritata festa è tutta azzurra. Rivivi la diretta della partita.

17:40

Capitan Lamaro al settimo cielo: "Italia, giornata pazzesca"

"Giornata pazzesca, i ragazzi hanno dato tutto in campo. Sappiamo tutto quello che possiamo mettere in campo, ci sono stati anche momenti difficili, ma non posso esser più felice di così". Lo ha detto il capitano azzurro, Michele Lamaro, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Scozia. "Sono stati cruciali i primi venti minuti perché il campo era ancora asciutto. Dopo segnare sarebbe stato più complicato e lo abbiamo visto", ha aggiunto.

17:30

Quesada: "Bel successo contro la Scozia"

Il ct azzurro, ai microfoni di Sky Sport, aggiunge: "Abbiamo dimostrato di avere un carattere eccellente e tanta maturità, una bella partita dell'Italia oggi. Tutte le vittorie sono bellissime, era fondamentale oggi in condizioni così. Non so se è la vittoria più bella, ma è sicuramente un bel successo".

17:20

Quesada: "Siamo stati sempre squadra"

"Abbiamo funzionato ogni minuto come squadra, ogni lavoro dei 9-10, tutti hanno gestito benissimo la partita, soprattutto nel primo tempo senza acqua siamo andati benissimo facendo quello che volevamo": così il ct Quesada

17:13

I prossimi impegni di Italia e Scozia

Detto della personalità italiana, che in altri tempi era inimmaginabile - gli Azzurri scelgono di giocare invece di cercare il piazzato della tranquillità - questi gli impegni di Italia e Scozia nel prossimo turno del Sei Nazioni: sabato l'Italia giocherà a Dublino con l’Irlanda nel match che aprirà la seconda giornata, mentre la Scozia ospiterà l'Inghilterra a Murrayfield

17:03

+++ 84' - L'Italia batte la Scozia 18-15 +++

Finisce all'Olimpico: dopo 10' con oltre 20 fasi scozzesi, l'Italia porta a casa la vittoria contro la Scozia: 18-15 e trionfo azzurro! Bravissimi!

16:53

76' - In avanti Scozia

In avanti Scozia, respiro Italia. Palla per gli Azzurri in attacco

16:51

74' - Quanti errori da parte dell'Italia

Mischia Italia per "in avanti" Scozia. Ma quanti errori "facili" da parte degli Azzurri, evidentemente stanchi. Tutto quello che era stato perfetto nella prima ora, adesso non va. L'Italia deve resistere, resistere, resistere, come urla un tifoso dagli spalti

16:46

70' - Italia-Scozia 18-15

Per l'Italia è durissima ora: 18-15 il risultato a 10' dal termine, tutto da scrivere il finale di questo match. Nel secondo tempo parziale di 8-3 per la Scozia. Intanto ha smesso di diluviare sull'Olimpico: piove ma con moderazione

16:43

67' - +++ Meta Scozia +++

Meta Scozia, con Horn, che si porta a meno tre, visto che la trasformazione di Russell non arriva

16:41

66' - Calcio Scozia, si gioca

Momento chiave di Italia-Scozia. Rimessa Scozia dopo un calcio, gli scozzesi a caccia di una meta che riaprirebbe tutto. Mall devastante degli scozzesi

16:38

64' - Cambi Italia, sempre avanti di 8

Italia sempre avanti di 8, Quesada cambia un po': dentro Spagnolo, Hasa, Di Bartolomeo e Alessandro Garbisi. L'Italia continua ad essere aggressiva, il pallone scivola dalle mani dei giocatoro. La Scozia è ancora in inferiorità numerica

16:32

59' - Lamaro chiede il sostegno dell'Olimpico

Lamaro chiede il sostegno dei 68mila dell'Olimpico. Le condizioni meteo sono proibitive, gli Azzurri vengono da un'ora di battaglia durissima, hanno bisogno della gente

16:30

57' - Italia con un uomo in più contro la Scozia

Punizione Italia e primo giallo del match a Turner. Ora gli azzurri possono beneficiare della superiorità numerica per 10 minuti ma gli arbitri stanno controllando per vedere un eventuale rosso. Al posto di Zuliani c'è Favretto

16:23

53' - Diluvio sull'Olimpico, la Scozia sbaglia il calcio d'inizio

All'Olimpico diluvia davvero tanto, la Scozia sbaglia il calcio di inizio dopo i punti dell'Italia. Giocare con i piedi è davvero complicato, il terreno dell'Olimpico regge. E sui maxischermi inquadrano la Principessa Anna d'Inghilterra

16:19

+++ 49' - Punizione Italia: Garbisi ok +++

Punizione Italia: 18-10 sulla Scozia. Garbisi non sbaglia. Il motivo della punizione? Gli arbitri hanno controllato al TMO un precedente fallo sfuggito, una sorta di una testata di Ashman a Zuliani (placcaggio alto, no cartellino)

16:13

47' - Italia-Scozia 15-10

La Scozia ha una punizione e stavolta va ai pali: Russell non sbaglia. L'Italia adesso è avanti di soli 5 punti

16:10

Quanti spettatori all'Olimpico per Italia-Scozia

Ecco il dato preciso degli spettatori: 68.245 all'Olimpico

16:08

+++ 41' - Italia-Scozia, via al secondo tempo +++

Via al secondo tempo di Italia-Scozia all'Olimpico. Parte subito forte Menoncello, poi placcato

15:52

+++ Fine primo tempo: Italia - Scozia 15-7 +++

Termina il primo tempo dell'Olimpico: Italia avanti 15-7. Olimpico sotto il diluvio

15:50

Italia-Scozia, la battuta su X: "Italia allegriana"

La battuta di un utente su X: "Partita molto allegriana finora. Ovale sempre alla Scozia, due azioni dell’Italia di rimessa, due mete". Severo ma, in parte, corretto

15:48

+++ Italia-Scozia 15-7 +++

L'Italia va: punizione vincente di Garbisi che porta l'Italia avanti 15-7

15:43

33' - Punizione Italia: si gioca

Punizione Italia, no pali, nei 22 si va a giocare. Ma gli scozzesi leggono bene la rimessa

15:42

30 ' - Cambio per la Scozia

Taglio per Schoeman nella Scozia, al suo posto entra McBeth. Partita più frammentata e meno intensa dei primi minuti

15:37

26' - Altro calcio di punizione per la Scozia

L'Italia deve stare attenta alla disciplina: altra punizione per la Scozia

15:35

+++ 24' - Meta Scozia: 12-7 +++

Alla fine la pressione scozzese ha la meglio: meta del numero 8 Dempsey, trasformata

15:34

22' - Scozia nervosa, l'Italia tiene

Scozia nervosa, c'è qualche tensione tra i giocatori, la Scozia preme ma l'Italia tiene benissimo. La mischia regge, gli Azzurri non vogliono far fare meta. La Scozia continua a giocare: no mischia, no pali

15:30

19' - Punizione per la Scozia

Fuorigioco Italia, punizione per la Scozia: Russell calcia e la Scozia avanta a cinque-sei metri dalla linea di meta. L'Italia finora si sta difendendo nel migliore dei modi

15:26

15' - Italia-Scozia 12-0

Che partenza degli Azzurri: dopo un quarto d'ora Italia sul 12-0

15:25

14' +++ Meta Italia con Menoncello +++

Capolavoro di Laynagh, Menoncello si invola e realizza una straordinaria meta. Garbisi trasforma. Meravigliosa Italia

15:21

10' - Italia-Scozia 5-0

Italia-Scozia 5-0, la squadra di Quesada sta difendendo bene e sta reggendo allo tsunami (che non c'è) scozzese. Calcio per la Scozia, i giocatori decidono di giocare e non piazzare. Ma l'Italia con Zambonin ruba il pallone

15:19

+++ 8' - Meta Italia ++++

Meta Italia: Brex inventa col piede su cambio lato di Fusco, splendida meta di Lynagh. Avanti di cinque per gli azzurri, che poi non trasformano

15:17

6' - Italia-Scozia 0-0, punizione per gli Azzurri

L'Italia risponde, riesce a reggere bene alla pressione. Calcio di punizione per gli Azzurri, ha ripreso a piovere sull'Olimpico

15:15

3' - Calcio per la Scozia, rimessa

Scozia che usa bene il piede, calcio contro per l'italia, Russell decide per la rimessa. Ma l'Italia riconquista il pallone

15:14

2' - Possesso Scozia

Ovale in mano alla Scozia, che inizia subito con un possesso. Il 10 scozzese è Finn Russell, numero 10 che gioca a Bath e si dice sia il giocatore di rugby più pagato d'Europa (un milione di sterline lo stipendio)

15:11

+++ 1' - Via a Italia - Scozia +++

Via a Italia-Scozia. Azzurri in divisa classica, Scozia in lilla

15:05

Italia-Scozia Sei Nazioni, è il momento degli inni. Presente la principessa Anna

Momento degli inni nazionali all'Olimpico, c'è la principessa Anna

15:04

Sergio Parisse dall'estate nello staff di Quesada

"Sergio Parisse dall'estate nello staff di Quesada": lo scrive Repubblica. Ecco le parole dello storico capitano azzurro: "Bella sfida, ma non c’è ancora niente di ufficiale. Da un anno e mezzo Gonzalo viene a Tolone per vedere come lavoro. Avrei potuto restare qui, ma credo sia arrivato il momento giusto per cambiare: ho ricevuto anche proposte dalla Francia, dall’Inghilterra, da un club italiano. Di sicuro, allenare una squadra nel campionato francese è incredibilmente assorbente"

15:01

Italia-Scozia Sei Nazioni, è il momento delle formazioni

La Scozia nello spogliatoio della Roma, l'Italia in quello della Lazio - rivestito di azzurro -: le due squadre stanno per entrare in campo. Olimpico tutto esaurito, con oltre 60mila spettatori. È il momento della lettura delle formazioni

14:57

Terreno di gioco preservato dai teloni

Nonostante il sole della vigilia, sono state giornate di allerta meteo per Roma, battuta da pioggie torrenziali, come questa mattina: il terreno di gioco è però stato tutelato dai teloni, rimossi solamente per gli allenamenti del venerdì.

14:45

L'Italia non batte la Scozia dal 2024

I precedenti tra Italia e Scozia parlano nettamente a favore dei britannici, che si sono imposti in 18 occasioni a fronte delle 8 vittorie azzurre, l'ultima datata 2024.

14:37

Duodo: "Concentrati sul Sei Nazioni"

Il presidente della FIR, Andrea Duodo, ha gonfiato il petto durante la presentazione del Sei Nazioni all'Olimpico: "Negli ultimi anni la nostra squadra ha dato forti segnali di miglioramento, abbiamo raggiunto competitivà rispetto alle nazionali più storiche. Oggi diamo idealmente il calcio d'inizio e nonostante il nostro sport si appresti a vivere un cambiamento epocale perché parteciperemo alla Nations Cup nei mesi di luglio e novembre, il Sei Nazioni rimane e sarà il nostro focus principale, è il torneo più sentito dell’anno"

14:32

Olimpico sold out per Scozia e Inghilterra

Lo Stadio Olimpico si conferma casa del Sei Nazioni: anche per l'edizione 2026 grande risposta da parte del pubblico di Roma, che polverizza i biglietti per i match con Scozia e Inghilterra. LEGGI QUI

14:27

Che chance per Marin e Fusco

Le assenze accusate dagli azzurri rappresenteranno un bel banco di prova per due giocatori che si ritroveranno catapultati in campo dal 1': nel ruolo di estremo toccherà a Leonardo Marin prendere il posto dei vari Capuzzo, Allan e Todaro, mentre come mediano sarà Fusco a dover sostituire gli assenti Varney e Page-Relo.

14:22

Occasione da ricordare: 50 caps per sei azzurri

A fronte delle assenze, il match con la Scozia sarà anche un traguardo importante per tre azzurri: Lamaro, Brexi e Garbisi raggiungeranno infatti le 50 caps con la maglia dell'Italia.

14:12

Sarà un'Italia incerottata

L'Italia non arriva nel migliore dei modi al debutto: il ct Quesada, oltre all'assenza della stella Capuozzo, dovrà fare a meno anche di Lucchesi, Negri, Vincent e Allan.

14:02

Italia-Scozia: le formazioni e dove vederla in tv

Così in campo (ore 15.10, Sky e TV8):

ITALIA: Marin; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi, Fusco; L. Cannone, Zuliani, Lamaro (c); Zambonin, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. All. Quesada. A disp.: Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Garbisi, Da Re, Pani.



SCOZIA: Jordan; Steyn, Jones, Tuipulotu (c), Dobie; Russell, White; Dempsey, Darge, M. Fagerson; Gilchrist, Cummings; Z. Fagerson, Ashman, Schoeman. All. Townsend. A disp.: Turner, McBeth, Millar Mills, Williamson, Brown, Horne, Hastings, Graham.

ARBITRO: O'Keeffe (Nuova Zelanda).

Stadio Olimpico, Roma