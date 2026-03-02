Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Un incidente d'auto distrugge la coppa del Sei Nazioni: cosa è successo

Il sinistro - avvenuto nei pressi di Dublino due settimane fa - ha coinvolto gli organizzatori, rimasti illesi: il comunicato ufficiale
2 min
DUBLINO (IRLANDA) - Incredibile quanto avvenuto due settimane fa a Limerick, vicino a Dublino. Il trofeo del Sei Nazioni di rugby è stato infatti pesantemente deteriorato in un incidente d'auto che ha coinvolto il veicolo che lo trasportava. Nell'incendo che ne è scaturito, la coppa è rimasta bruciato: i danni per il prestigioso trofeo sono irreparabili. Gli organizzatori del torneo, illesi nel sinistro, hanno spiegato che stavano trasportando la coppa per esporla durante una partita.

Sei Nazioni, la rivelazione degli organizzatori sul trofeo

Gli stessi organizzatori, attraverso un comunicato ufficiale, hanno poi rivelato quanto segue: "Un nuovo trofeo (l'attuale è stato creato nel 2015, ndr) sarà costruito con lo stesso design dell'originale e con materiali recuperati dal trofeo andato bruciato, per fare in modo che la storia sia trasferita alla nuova creazione". Per la costruzione della coppa, sottolineano ancora i vertici del Sei Nazioni, "ci vorranno circa 365 ore di lavoro artigianale" e sarà pronto per l'edizione del 2027.

