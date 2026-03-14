Galles-Italia Sei Nazioni di rugby: orario, dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo la splendida impresa con l'Inghilterra, l'Italrugby sogna un altro storico traguardo e nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni cercherà in casa del Galles il primo tris di vittorie nel torneo. Non sarà semplice però a Cardiff per gli Azzurri, che dovranno avere la meglio sull'orgolio dei padroni di casa, reduci da 15 sconfitte consecutive davanti al loro pubblico e ad un passo dal terzo cucchiaio di legno consecutivo. Ne è consapevole il ct Gonzalo Quesada, che ha fatto da pompiere per smorzare il dilagante entusiasmo seguito inevitabilmente al successo contro i maestri della palla ovale: "Ci siamo preparati a dovere, la ripresa degli allenamenti è avvenuta lunedì con la stessa qualità e la stessa concentrazione di sempre. Spero proprio che chiuderemo con una grande partita: vorrebbe dire che abbiamo giocato cinque volte su cinque dimostrando consistenza dal primo all’ottantesimo minuto e questa sarebbe la ricompensa più bella per il lavoro fatto dai giocatori e dallo staff".