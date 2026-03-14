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sabato 14 marzo 2026
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Galles-Italia Sei Nazioni di rugby: orario, dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo lo storico successo sull'Inghilterra, ultimo impegno per gli azzurri a Cardiff con l'obiettivo di chiudere il torneo in bellezza
3 min
TagsSei NazioniItaliaGalles

Dopo la splendida impresa con l'Inghilterra, l'Italrugby sogna un altro storico traguardo e nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni cercherà in casa del Galles il primo tris di vittorie nel torneo. Non sarà semplice però a Cardiff per gli Azzurri, che dovranno avere la meglio sull'orgolio dei padroni di casa, reduci da 15 sconfitte consecutive davanti al loro pubblico e ad un passo dal terzo cucchiaio di legno consecutivo. Ne è consapevole il ct Gonzalo Quesada, che ha fatto da pompiere per smorzare il dilagante entusiasmo seguito inevitabilmente al successo contro i maestri della palla ovale: "Ci siamo preparati a dovere, la ripresa degli allenamenti è avvenuta lunedì con la stessa qualità e la stessa concentrazione di sempre. Spero proprio che chiuderemo con una grande partita: vorrebbe dire che abbiamo giocato cinque volte su cinque dimostrando consistenza dal primo all’ottantesimo minuto e questa sarebbe la ricompensa più bella per il lavoro fatto dai giocatori e dallo staff".

La formazione dell'Italia

Tre variazioni nell'Italia rispetto al magico pomeriggio dell'Olimpico, Quesada farà a meno per scelta tecnica di Alessandro Garbisi, con Fusco che tornerà titolare come mediano di mischia, mentre Ruzza e Hasa prenderanno il posto degli acciaccati Zambonin e Ferrari. Nessun cambiamento invece nella formazione dei britannici. Questo il XV azzurro: Pani; Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane; P. Garbisi, Fusco; L. Cannone, Zuliani, Lamaro (capitano); Ruzza, N. Cannone; Hasa, Nicotera, Fischetti.

Orario, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Galles e Italia si gioca con inizio alle 17.40, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta in televisione su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8 (telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti). In streaming la partita potrà essere seguita su Now e tramite l'app SkyGo.

 

 

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