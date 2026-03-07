Italia-Inghilterra diretta Sei Nazioni, segui la partita di rugby oggi LIVE

17:35

Italia-Inghilterra, ci siamo

Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma, accolte dagli applausi del numeroso pubblico presente. Intanto l'inglese Ben Earl festeggia le 50 presenze con la maglia della sua nazionale.

17:26

Sei Nazioni, programma e classifica

Il programma della quarta giornata:

Irlanda-Galles 27-17

Scozia-Francia 50-40

Italia-Inghilterra 17:40

La classifica

1. Francia 16 punti (4 partite giocate)

2. Scozia 16 punti (4 partite giocate)

3. Irlanda 14 punti (3 partite giocate)

4. Inghilterra 5 punti (3 partite giocate)

5. Italia 5 punti (3 partite giocate)

6. Galles 1 punto (4 partite giocate)

17:23

Inghilterra, problema per Curry

Infortunio, nel corso del riscaldamento, per il terza linea ala inglese classe 1998 che non sembra in grado di poter scendere in campo. Al suo posto Sam Underhill.

17:20

Quesada sulle scelte di formazione: "Su Fusco e Pani vi dico che..."

"Fusco? E' in grande fiducia e vogliamo averlo in campo negli ultimi minuti del match, ha giocato bene in tutte le partite e si è allenato benissimo, quindi sappiamo cosa più darci in quelli che saranno i minuti più importanti della partita. Anche Varney è tornato ed è al 100%, si è allenato bene tutta la settimana, ma ci è sembrato giusto dare continuità ai 9 che hanno giocato tutte le partite finora". Sulla scelta di Pani come estremo: “Lorenzo sta lavorando molto bene. Ricordiamoci che durante la settimana di preparazione all’Irlanda anche Capuozzo si era allenato bene, ma abbiamo scelto comunque lui per quello che aveva fatto nelle prime settimane. In Francia abbiamo deciso di dare un’opportunità ad Ange, ma ho detto a Lorenzo che sarebbe stato in corsa per una maglia nelle ultime due partite. Purtroppo Ange si è fatto male, altrimenti avremmo potuto avere diverse opzioni, potendoli schierare anche uno ad estremo ed uno all’ala. Non essendoci Capuozzo, invece, la decisione di schierare Pani è stata logica".

17:10

Italrugby, Quesada: "Consapevoli della forza dell'Inghilterra

"Non dobbiamo guardare ai risultati delle scorse partite, perché in campo fanno tante cose importanti. Sono quelli che guadagnano più calci di punizione da mischia e quelli che fanno più metri palla in mano, sono i numeri uno nei placcaggi dominanti, sono quelli che rallentano di più il pallone nella ruck e anche i più bravi a farlo uscire velocemente quando hanno il possesso: fanno tante cose bene, anche se non hanno vinto". Così il ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Roma contro l'Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni. "Noi - ha aggiunto - siamo consapevoli della loro forza e vengono in Italia per far vedere chi sono davvero, quindi ci prepariamo alla partita senza analizzare troppo i risultati del passato. Che partita mi aspetto? Tanto possesso e meno gioco al piede rispetto alle ultime uscite dell’Inghilterra. Calceranno soprattutto dalla base perché Ben Spencer ha un gran piede, ma dopo i 30-40 metri iniziali giocheranno molto con Fin Smith e ci attaccheranno molto alla mano. E poi sappiamo che utilizzeranno molto il drive: l’anno scorso abbiamo preso 3 mete da maul, quindi dobbiamo essere molto preparati".

17:00

Italia-Inghilterra, la squadra arbitrale

Il direttore di gara della sfida tra azzurri e inglesi sarà il francese Luc Ramos, coadiuvato dal connazionale Pierre Brousset e dallo scozzese Sam Grove-White. Al TMO il francese Eric Gauzins, al bunker il gallese Ben Whitehouse.

16:50

Italia-Inghilterra, i precedenti

Quello odierno a Roma sarà il 33° confronto tra gli azzurri e gli inglesi: questi ultimi hanno vinto i 32 finora disputati. In teoria, tra i precedenti, figura anche un pareggio per 15-15 in un match disputato a Roma nel 1986. Per quella partita, però, solo la Federazione Italiana Rugby riconobbe il “cap”, quindi non è considerata tra gli incontri ufficiali.

16:40

Sei Nazioni, Lamaro carica l'Italia contro l'Inghilterra: "Siamo performanti contro squadre più fisiche di loro"

16:30

Le formazioni di Italia e Inghilterra

ITALIA: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Ct. Quesada.

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 Alessandro Fusco, 22 Leonardo Marin, 23 Tommaso Allan

INGHILTERRA: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Tom Curry, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje (C), 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. Ct. Borthwich.

A disposizione: 16 Luke Cowan Dickie, 17 Bevan Rodd, 18 Trevor Davison, 19 Ollie Chessum, 20 Sam Underhill, 21 Henry Pollock, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith.

16:20

Italia-Inghilterra, Sei Nazioni: dove seguire il match in tv e in streaming

La partita dello Stadio Olimpico di Roma tra gli azzurri di Quesada e i britannici di Borthwich sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e SkyGo e gratis su tv8.it.

16:10

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: data e orario del match

La sfida tra gli azzurri e gli inglesi, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2026, è in programma oggi - sabato 7 marzo - allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 17:40.

Stadio Olimpico, Roma