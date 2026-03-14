Italia diretta Sei Nazioni: segui l'ultima partita contro il Galles. Rugby oggi LIVE

Dopo la splendida impresa con l'Inghilterra , l'Ital rugby sogna un altro storico traguardo e nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni cercherà in casa del Galles il primo tris di vittorie nel torneo. Non sarà semplice però a Cardiff per gli Azzurri , che dovranno avere la meglio sull'orgolio dei padroni di casa, reduci da 15 sconfitte consecutive davanti al loro pubblico e ad un passo dal terzo cucchiaio di legno consecutivo. Segui la diretta, dal prepartito al fischio finale.

17:50

6' - Gioco fermo, dolore al dito per Adams

Dolore al dito per Adams, gioco fermo. Si riprende con una mischia da cui esce benissimo il Galles in leggero avanzamento. Garbisi però è perfetto, l'Italia guadagna metri

17:45

3' - Possesso Galles, l'Italia tiene bene in difesa

Possesso Galles che, come prevedibile, voleva partire forte. La difesa dell'Italia però tiene e tiene bene

17:42

+++ 1' - Galles-Italia Sei Nazioni, si parte +++

Galles-Italia, si parte. Clima di fuoco in Galles

17:38

+++ Il principe William allo stadio +++

Il principe di Galles, l'erede al trono di Inghilterra William, è allo stadio

17:38

Tocca al Galles, l'inno dei 7 punti

Tocca al Galles: si dice che l'inno gallese, cantato a Cardiff, valga almeno "sette punti di vantaggio". Agli Azzurri smentire o confermare questa tradizione

17:36

Inno dell'Italia

È il momento degli inni: tocca all'Italia. Luci abbassate, atmosfera da brividi a Cardiff

17:33

Squadre pronte, tra poco in campo

Galles e Italia stanno per entrare in campo: alle 17.40 si gioca Galles-Italia. Per gli Azzurri sarà la partita numero 135 nel Sei Nazioni

17:29

L'Irlanda batte la Scozia e riapre il Sei Nazioni

Di scontato, in questo Sei Nazioni, non c'era e non c'è nulla: l'Irlanda a Dublino ha battuto la Scozia e ha riaperto il Sei Nazioni. L'Irlanda sale a 19 punti, la Francia è a 16 e gioca stasera a Parigi contro l'Inghilterra: si decide tutto questa sera

17:07

I cambi dell'Italia contro il Galles

Quesada rimette Alessandro Fusco titolare, esordio invece dal primo minuto in questo Sei Nazioni per Federico Ruzza. In prima linea, Muhamed Hasa sostituisce l'infortunato Ferrari. Torna Varney in panchina dopo il lungo infortunio

17:05

La scelta del ct del Galles contro l'Italia

Per la prima voltas il ct del Galles conferma il 15 della partita precedente: la sua squadra ha perso di soli 10 punti contro l'Irlanda, vuole continuare a vedere la crescita

16:54

Galles, questa la formazione contro l'Italia

Questa, invece, la formazione del Galles

15. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 39 caps)

14. Ellis Mee (Scarlets – 7 caps)

13. Eddie James (Scarlets – 8 caps)

12. Joe Hawkins (Scarlets – 10 caps)

11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 69 caps)

10. Dan Edwards (Ospreys – 10 caps)

9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 71 caps)

8. Aaron Wainwright (Dragons – 66 caps)

7. James Botham (Cardiff Rugby – 20 caps)

6. Alex Mann (Cardiff Rugby – 15 caps)

5. Ben Carter (Dragons – 18 caps)

4. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 30 caps)

3. Tomas Francis (Provence Rugby – 81 caps)

2. Dewi Lake (Ospreys – 30 caps) captain

1. Rhys Carre (Saracens – 27 caps)

16:51

Galles-Italia Sei Nazioni, la formazione di Quesada

Questa la formazione dell'Italia

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

16:40

Galles-Italia, Sei Nazioni: orario e dove seguire la partita in tv e streaming

La partita tra Galles e Italia si gioca con inizio alle 17:40, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta in televisione su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8 (telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti). In streaming la partita potrà essere seguita su Now e tramite l'app SkyGo.

Principality Stadium, Cardiff - Galles