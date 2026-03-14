Italia diretta Sei Nazioni: segui l'ultima partita contro il Galles. Rugby oggi LIVE
Dopo la splendida impresa con l'Inghilterra, l'Italrugby sogna un altro storico traguardo e nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni cercherà in casa del Galles il primo tris di vittorie nel torneo. Non sarà semplice però a Cardiff per gli Azzurri, che dovranno avere la meglio sull'orgolio dei padroni di casa, reduci da 15 sconfitte consecutive davanti al loro pubblico e ad un passo dal terzo cucchiaio di legno consecutivo. Segui la diretta, dal prepartito al fischio finale.
17:50
6' - Gioco fermo, dolore al dito per Adams
Dolore al dito per Adams, gioco fermo. Si riprende con una mischia da cui esce benissimo il Galles in leggero avanzamento. Garbisi però è perfetto, l'Italia guadagna metri
17:45
3' - Possesso Galles, l'Italia tiene bene in difesa
Possesso Galles che, come prevedibile, voleva partire forte. La difesa dell'Italia però tiene e tiene bene
17:42
+++ 1' - Galles-Italia Sei Nazioni, si parte +++
Galles-Italia, si parte. Clima di fuoco in Galles
17:38
+++ Il principe William allo stadio +++
Il principe di Galles, l'erede al trono di Inghilterra William, è allo stadio
17:38
Tocca al Galles, l'inno dei 7 punti
Tocca al Galles: si dice che l'inno gallese, cantato a Cardiff, valga almeno "sette punti di vantaggio". Agli Azzurri smentire o confermare questa tradizione
17:36
Inno dell'Italia
È il momento degli inni: tocca all'Italia. Luci abbassate, atmosfera da brividi a Cardiff
17:33
Squadre pronte, tra poco in campo
Galles e Italia stanno per entrare in campo: alle 17.40 si gioca Galles-Italia. Per gli Azzurri sarà la partita numero 135 nel Sei Nazioni
17:29
L'Irlanda batte la Scozia e riapre il Sei Nazioni
Di scontato, in questo Sei Nazioni, non c'era e non c'è nulla: l'Irlanda a Dublino ha battuto la Scozia e ha riaperto il Sei Nazioni. L'Irlanda sale a 19 punti, la Francia è a 16 e gioca stasera a Parigi contro l'Inghilterra: si decide tutto questa sera
17:07
I cambi dell'Italia contro il Galles
Quesada rimette Alessandro Fusco titolare, esordio invece dal primo minuto in questo Sei Nazioni per Federico Ruzza. In prima linea, Muhamed Hasa sostituisce l'infortunato Ferrari. Torna Varney in panchina dopo il lungo infortunio
17:05
La scelta del ct del Galles contro l'Italia
Per la prima voltas il ct del Galles conferma il 15 della partita precedente: la sua squadra ha perso di soli 10 punti contro l'Irlanda, vuole continuare a vedere la crescita
16:54
Galles, questa la formazione contro l'Italia
Questa, invece, la formazione del Galles
15. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 39 caps)
14. Ellis Mee (Scarlets – 7 caps)
13. Eddie James (Scarlets – 8 caps)
12. Joe Hawkins (Scarlets – 10 caps)
11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 69 caps)
10. Dan Edwards (Ospreys – 10 caps)
9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 71 caps)
8. Aaron Wainwright (Dragons – 66 caps)
7. James Botham (Cardiff Rugby – 20 caps)
6. Alex Mann (Cardiff Rugby – 15 caps)
5. Ben Carter (Dragons – 18 caps)
4. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 30 caps)
3. Tomas Francis (Provence Rugby – 81 caps)
2. Dewi Lake (Ospreys – 30 caps) captain
1. Rhys Carre (Saracens – 27 caps)
16:51
Galles-Italia Sei Nazioni, la formazione di Quesada
Questa la formazione dell'Italia
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)
3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)
16:40
Galles-Italia, Sei Nazioni: orario e dove seguire la partita in tv e streaming
La partita tra Galles e Italia si gioca con inizio alle 17:40, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta in televisione su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8 (telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti). In streaming la partita potrà essere seguita su Now e tramite l'app SkyGo.
Principality Stadium, Cardiff - Galles