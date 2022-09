Nations League, quote e pronostico di Finlandia-Romania

Non è la sfida per il primo posto ma, ai fini della classifica, anche questo Finlandia-Romania rappresenta un match dove la posta in palio è di enorme importanza. La nazionale scandinava, infatti, occupa il penultimo posto del girone ( gruppo 3 della League B ) con una sola lunghezza di vantaggio sulla Romania , fanalino di coda e, qualora le cose non dovessero cambiare, destinata a retrocedere in League C .

Fattore campo determinante, scopri il pronostico

Basta poco quindi a comprendere come i tre punti, mai come in questa partita, siano di fondamentale importanza. La Finlandia, vincendo, si garantirebbe la permanenza nella League B con un turno di anticipo e giocando senza affanni l’ultimo incontro con il Montenegro. Discorso analogo per la Romania a cui una vittoria servirebbe per scavalcare gli avversari in classifica rinviando il verdetto sulla retrocessione all’ultima giornata.

Due sono però le considerazioni da fare. La prima è che la Romania ha finora vinto un solo incontro, proprio quello contro la Finlandia (1-0). La seconda è che la Romania in trasferta ha perso entrambe le partite disputate. Fattore campo dunque che può fare la differenza e segno “1”, tra l’altro ben pagato, che ci potrebbe anche stare.