Pronostico Repubblica Ceca-Portogallo, le scommesse sul Multigol

Un occhio a chi sta davanti, l’altro a chi è dietro. La Repubblica Ceca è nel limbo della classifica del gruppo 2 di Nations League anche se al momento l’obiettivo più realistico è la permanenza nella Lega A . Il prossimo impegno, il penultimo, sarà contro il temibile Portogallo che scivolando a giugno in casa della Svizzera ha permesso alla Spagna di mettere la freccia e portarsi al comando del mini girone.

Repubblica Ceca-Portogallo, fai il tuo pronostico!

Esito Multigol 2-4, scopri la quota

L’ultimo successo esterno dei lusitani risale ad un anno fa: 3-0 all’Azerbaigian in un match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

La Repubblica Ceca nelle due precedenti gare interne del gruppo 2 ha battuto 2-1 la Svizzera e successivamente messo in seria difficoltà la Spagna, che solo a tempo scaduto ha trovato il gol del 2-2 a Praga. Per i cechi insomma è una sorta di finale, da affrontare con grandi motivazioni anche grazie al sostegno del pubblico di casa.

Le quote ritengono tuttavia probabile il blitz di Leao e compagni, il segno 2 si trova intorno all’1.80 mentre l’1 oscilla tra il 4.35 e il 5. Under 2,5 oppure Over? I bookie prevedono massimo 2 segnature (1.70).

Tra le altre opzioni disponibili occhio al Multigol 2-4, centrato 8 volte dalla Repubblica Ceca negli ultimi dieci match disputati. Tale opzione vale una quota pari a 1.52.