Fiorentina-Lazio, quote e pronostico del posticipo di Serie A

Due squadre uscite con la porta inviolata dai rispettivi impegni in Europa: viola vittoriosi 3-0 in Conference sul campo degli Hearts, biancocelesti bloccati sullo 0-0 in terra austriaca dallo Sturm Graz.

Fiorentina-Lazio, indovina il risultato del posticipo di Serie A

Gara vivace al Franchi, ecco la quota del Goal

A Edimburgo Italiano ha ritrovato la sua squadra, che si è confermata solida in difesa e finalmente concreta davanti.

In Serie A i viola hanno segnato e incassato 7 reti in totale e nella roccaforte del Franchi non hanno ancora perso, spaventando la Juve (1-1) e bloccando sullo 0-0 il super Napoli di Spalletti.

Sponda viola si nota una presenza marcata dell'Under 2,5, presente in ben sei delle otto gare giocate da Biraghi e compagni.

Come sta la Lazio? Bene dal punto di vista mentale a detta di Sarri per quanto visto a Graz, tecnicamente invece si sono viste versioni migliori dell'Aquila. E anche piuttosto di recente, quando la Lazio ha schiantato Cremonese e Spezia con un doppio 4-0.

Un'ultima curiosità statistica prima di arrivare al pronostico di Fiorentina-Lazio. Nelle partite fin qui disputate dai toscani non si è mai visto il segno 2, né a fine primo tempo né al 90'. Un ritardo da monitorare perché potrebbe essere azzerato già in questo interessante posticipo.

Le quote. In lavagna la Fiorentina ha qualche chance in più di vittoria rispetto alla squadra ospite, il segno 1 finale è offerto a 2.40 mentre la Lazio che sbanca Firenze è un'eventualità proposta a 2.80.

Italiano chiede conferme ai suoi soprattutto in zona gol, Sarri ha molta scelta davanti e va al Franchi di certo non per limitare i danni. L'opzione Goal a 1.65 va messa in prima fila, non male la combo con l'Over 2,5 che va un po' contro le statistiche della Fiorentina ma che qui sembra poterci stare.