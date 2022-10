Inter-Salernitana, le quote sorridono ai nerazzurri

Dopo aver pareggiato al " Camp Nou " contro il Barcellona (3-3) l'undici di Simone Inzaghi torna a giocare in campionato. La 10ª giornata di Serie A prevede la sfida tra l' Inter e la Salernitana . Entrambe le squadre sono reduci da un successo, la scorsa settimana Lautaro Martinez e compagni hanno battuto il Sassuolo per 2-1 mentre il club granata ha conquistato i tre punti in casa contro il Verona (2-1).

Per le quote non sembra esserci partita

Il ruolino di marcia dei nerazzurri parla chiaro, l'Inter è l'unica squadra che non ha ancora mai pareggiato in campionato. Per le quote Dzeko e soci al "Meazza" non dovrebbero trovare grossi problemi a liquidare la pratica campana, in casa i ragazzi allenati da Simone Inzaghi con 8 gol all'attivo e soltanto 3 al passivo hanno fatto registrare 3 vittorie su 4.

Nessun successo ancora per la Salernitana in trasferta, i granata lontano dai lidi amici prima di perdere per 5-0 contro il Sassuolo avevano fatto registrare 3 pareggi contro Juventus (2-2), Bologna (1-1) e Udinese (0-0).

Al "Meazza" il segno 1 paga solo 1.30, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega l'Over 1,5 Casa all'Under 1,5 Ospite.