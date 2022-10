Serie A, quote e pronostico di Lazio-Udinese

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena il confronto tra due squadre in splendida forma. Da un parte c'è una Lazio che dopo aver perso in casa contro il Napoli ha sempre vinto senza subire gol nelle successive 4 gare di Serie A (le ultime tre gare addirittura per 4-0) mentre dall'altra c'è l' Udinese , squadra che con il 2-2 ottenuto la scorsa settimana contro l' Atalanta ha centrato l'ottavo risultato utile di fila (6 vittorie e 2 pareggi).

Entrambe le compagini in questa prima parte di stagione hanno messo in mostra un calcio prettamente offensivo, con 21 (Lazio) e 19 (Udinese) reti realizzate vantano rispettivamene il secondo e il terzo miglior attacco del torneo.

Nonostante le quote pendano leggermente dalla parte del club biancoceleste (il segno 1 paga mediamente 2.20) non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. La Lazio, rispetto all'Udinese, potrebbe accusare un po' di stanchezza dopo aver affrontato lo Sturm Graz in Europa League.

C'è un esito che sia la Lazio che l'Udinese non hanno ancora mai fatto registrare in campionato, il "Parziale/Finale 1/X" è un'opzione in lavagna a 14.75. Per i meno temerari c'è l'esito Goal a circa 1.60.