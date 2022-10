Quote Juve-Empoli: scommesse sui possibili ammoniti

Martedì la Juve di Allegri si gioca la sopravvivenza in Champions col Benfica ma l'impegno di campionato contro l' Empoli non va trascurato. La sfida dello Stadium inaugura l'11ª giornata di Serie A , ecco alcune statistiche del match che danno la possibilità di mettere in luce alcuni esiti legati alle scommesse .

Segui Gollo Predictor gratis!

Rabiot, ecco quanto vale la prima ammonizione

Lo scorso campionato 32 presenze e 5 ammonizioni in Serie A per Adrien Rabiot. In questa stagione il centrocampista francese non è ancora stato ammonito e il primo cartellino (sia giallo che rosso) contro l'Empoli vale 4.50. La tipologia di scommessa in questione è denominata "Cartellino Sì/No".

Nelle fila dell'Empoli i bookie puntano il dito su De Winter come uno dei possibili destinatari di una sanzione disciplinare. Il ventenne centrale di proprietà della Juve che finisce sul taccuino dell'arbitro Fabbri rende 2.75 volte la posta.

Esito primo tempo e Multigol Casa: quote e consigli

La Juve deve vincere per avvicinarsi alla zona Champions, l'Empoli proverà a fare la sua parte allo Stadium dopo aver incamerato tre punti preziosi a spese del Monza.

I toscani hanno pareggiato 5 partite su 10 in Serie A, conteggio di segni X che sale a 6 con riferimento al risultato relativo ai primi tempi fin qui giocati da Bandinelli e compagni. Occhio alla statistica: solo all'esordio l'Empoli (0-1 con lo Spezia) è andato in svantaggio al riposo.

La Juve questa gara deve farla sua, indirizzandola magari già nella prima frazione. Occhi puntati dunque sull'1 primo tempo, per una quota che tocca il raddoppio.

La Vecchia Signora contro il muro, alias Guglielmo Vicario. Un ostacolo in più per Allegri sulla strada che porta ai tre punti. Quante reti segneranno Vlahovic e compagni? L'opzione Multigol Casa 2-4 si trova a 1.65, a 2 invece il premio corrisposto dal Multigol Casa 2-3, quindi range di reti fissato tra due e tre.