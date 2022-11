Scommesse sui Mondiali, capocannoniere Messico: la quota di Lozano

Il Mondiale è alle porte, si parte domenica con la gara inaugurale Qatar-Ecuador. Nel frattempo ci si può riscaldare con le tante Antepost disponibili. Dopo aver preso in esame Miglior Giocatore e Miglior Portiere è il momento di dare un'occhiata al "Capocannoniere squadra", con particolare attenzione ai giocatori del Napoli ai Mondiali.

Capocannoniere Messico e Polonia, ecco le quote

L'oggetto della scommessa consiste semplicemente nel pronosticare il giocatore che, in una determinata nazionale, segnerà di più nel corso dell'intero torneo.

La sfida in famiglia messicana è piuttosto aperta, per gli allibratori è una corsa a tre tra l'eterno Raul Jimenez, Henry Martin e il "napoletano" Lozano: per ciascuno di loro la quota è pari 5.

Più indirizzata sulla carta la situazione in casa Polonia. Lewandowski è un colosso ed è il favorito indiscusso a quota 1.50. Lo juventino Milik si gioca miglior marcatore polacco a 7.50, Zielinski invece vale 15.

Anguissa è un altro giocatore azzurro che parteciperà alla kermesse iridata, con il suo Camerun. Il centrocampista con Spalletti sta vivendo una buona stagione anche in zona gol ma difficilmente potrà laurearsi re del gol nelle fila dei Leoni Indomabili. La quota lo conferma": è pari a 30 volte la posta.