Pronostico Austria-Italia, ecco la quota del successo azzurro

L’ Italia di Roberto Mancini non partecipando a Qatar 2022 si appresta a disputare l’amichevole contro l’ Austria . L’ultimo precedente tra le due Nazionali risale al 26 giugno 2021. In palio c’era l’accesso ai quarti di finale di Euro 2020 e il match terminò al novantesimo sul punteggio di 0-0. Le reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina nel primo tempo supplementare resero inutile poi il gol della bandiera austriaco realizzato da Sasa Kalajdzic (2-1).

A distanza di oltre un anno le due Nazionali tornano quindi a sfidarsi. Per le quote la “rivincita” in programma all’Ernst Happel Stadion di Vienna vede l’Italia partire leggermente con i favori del pronostico. La possibilità che Marco Verratti e compagni riescano a concedere il “bis” dopo il 3-1 inflitto all’Albania soltanto pochi giorni fa (al vantaggio albanese di Ardian Ismajli gli Azzurri hanno risposto con il gol di Giovanni Di Lorenzo e la doppietta di Vincenzo Grifo) è in lavagna a 2.05 mentre la vittoria dei padroni di casa moltiplica la posta per 3.70. Trattandosi di una gara amichevole sia l’Austria che l’Italia si affronteranno a viso aperto, il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto a 1.85.