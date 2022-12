Brentford-Tottenham, le quote sorridono agli "Spurs"

Il programma del “ Boxing Day ” di Premier League si apre a Londra, precisamente al “ Brentford Community Stadium ”. Nel “lunch match” le “ Api ” dopo aver battuto prima della sosta il Manchester City all’ Etihad Stadium per 2-1 (decisivo il gol segnato da Ivan Toney al 98’) si apprestano a ricevere il Tottenham di Antonio Conte .

Occhio alle sorprese al "Brentford Community Stadium"

Per le quote gli “Spurs” partono favoriti a 2.05 ma occhio alle sorprese, Harry Kane e compagni “ritardano” il segno X da 10 giornate consecutive. Per cautelarsi si può provare la “combo” che lega la doppia chance X2 all’Under 3,5.