Pronostico Brighton-Arsenal, ostacolo De Zerbi sul cammino dei Gunners

C'è il Brighton di De Zerbi sulla strada dell' Arsenal in Premier League . Una squadra temibile che si è rilanciata battendo nettamente 3-1 il Southampton nel Boxing Day . Con lo stesso risultato i londinesi hanno superato (in rimonta) il West Ham mantenendo 5 punti di vantaggio sul City di Guardiola .

Il Brighton viene da 5 gare divertenti chiuse con Goal e Over 2,5. L'Arsenal dovrà fare attenzione agli sprint dei "Gabbiani" che nelle ultime 4 partite hanno sempre segnato entro il primo quarto d'ora (8 gol in totale in questa porzione di match). I Gunners dal canto loro non hanno ancora subìto gol nei primi 15 minuti e in quelli che vanno dal 76' a fine incontro.

Chiuso il capitolo minuti-gol va aperto quello relativo all'esito 1X2 finale, che nell'occasione non sembra affatto "scontato". Il 2 dell'Arsenal è il segno più accreditato e vale circa 2.10, l'1 del Brighton a 3.45 dice che Trossard e compagni non sono lontani dall'impresa. Il pareggio, che l'Arsenal ha "visto" solo contro il Southampton, renderebbe 3.50 volte la posta.

Rischiosa ma interessante la doppia chance 1X a 1.70, più in linea con le statistiche delle due squadre l'opzione Goal, in lavagna a 1.65.