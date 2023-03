Quote Serie A: pronostico Napoli-Lazio, anticipo di lusso al "Maradona"

Il programma della 25ª giornata di Serie A non poteva iniziare con una partita migliore, l'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti dopo aver battuto in trasferta l' Empoli per 2-0 si appresta a ricevere una Lazio reduce dal successo interno contro la Sampdoria (1-0).

In classifica al momento le due squadre sono distanziate da ben 20 punti, la compagine partenopea è prima con 65 punti mentre il club biancoceleste nelle prime 24 sfide di campionato è riuscito a totalizzarne "soltanto" 45. Nel dettaglio il Napoli con la bellezza di 58 gol all'attivo e 15 al passivo (miglior attacco e miglior difesa del torneo) ha centrato il successo in 21 occasioni (2 pareggi e 1 sconfitta nelle restanti 3 gare), la Lazio invece ne ha vinte 13 facendo registrare 6 pareggi e 5 ko nelle altre 11 partite.

In questa stagione Giovanni Di Lorenzo e compagni al "Maradona" hanno concesso soltanto un punto al Lecce (1-1). La spinta del pubblico di casa ha portato l'undici di Luciano Spalletti ha conquistare sempre i tre punti nei restanti 10 match interni, da sottolineare il 5-1 inflitto alla Juventus e il 2-1 contro la Roma di José Mourinho.

La Lazio nelle precedenti 5 trasferte del torneo ha fatto registrare 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, Luis Alberto e soci dopo aver sventolato bandiera bianca contro la Juventus (3-0) e il Lecce (2-1) hanno in rapida successione vinto con il Sassuolo (2-0), pareggiato a Verona (1-1) e vinto a Salerno per 2-0.

Fai ora i tuoi pronostici!

Occhio al "ritardo" della Lazio, scopri il pronostico

Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è offerto mediamente a 1.60 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.30. Curioso però notare come la Lazio non abbia mai regalato il Goal primo tempo nelle ultime 19 giornate di campionato, la possibilità che entrambe le compagini riescano ad andare a segno nei primi 45 minuti di gara moltiplica la posta per 4.55, il "semplice" Goal al termine del secondo tempo invece è proposto a 1.87.