Ligue 1, pronostico e statistiche di Lille-Lione

Il programma della 27ª giornata di Ligue 1 si apre al "Pierre-Mauroy" di Villeneuve d'Ascq. Il Lille, padrone di casa, si prepara ad affrontare il Lione. Entrambe le squadre al momento si trovano fuori dalla zona Europa, i "Mastini" sono sesti con 45 punti conquistati in 26 gare mentre il Lione è posizionato addirittura al 10° posto a quota 39. In Francia la prima posizione utile per partecipare alle prossime competizioni europee è il quinto posto occupato al momento dal Rennes con 46 punti.