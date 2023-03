Scommesse Serie A: Napoli-Atalanta, ecco il pronostico del match

Allo stadio " Maradona " va in scena il confronto tra il Napoli di Spalletti (primo con 65 punti conquistati) e l’ Atalanta di Gasperini (sesta in classifica a quota 42). I partenopei hanno senza dubbio le potenzialità (31 gol realizzati nelle prime 12 gare disputate al “ Maradona ”) per mettere in difficoltà la retroguardia di una “ Dea ” che nelle precedenti 5 giornate ha fatto registrare soltanto una vittoria (2-0 con la Lazio ), un pareggio (0-0 con l’ Udinese ) e tre sconfitte (1-0 con il Sassuolo , 2-1 con il Lecce e 2-0 con il Milan ).

Quote ok per i partenopei

Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 moltiplica la posta per 1.65 mentre la doppia chance X2 è proposta a circa 2.20. Da segnalare inoltre che il Napoli davanti al proprio pubblico è riuscito a chiudere in vantaggio i primi 45 minuti di gara in ben 7 occasioni su 12. In questo incontro il “Parziale/Finale 1/1” si gioca a 2.40.