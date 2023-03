Europa League, Real Sociedad-Roma: giallorossi in gol nella ripresa a 2.20

Real Sociedad-Roma, fai il tuo pronostico

Per le quote sarà ancora Under 2,5

Se la Roma vive di alti e bassi, la Real Sociedad si muove nell'anonimato. David Silva e soci hanno vinto solo una delle ultime nove partite giocate e hanno festeggiato l'ultima vittoria casalinga un paio di mesi fa, nel derby basco con l'Athletic Bilbao.

Statistica in evidenza. Da inizio anno la Real ha disputato 14 partite e in sole due occasioni è uscito l'Over 2,5. Per le quote è in vista un'altra sfida con massimo due reti al 90', l'Under 2,5 è offerto a 1.55.

Possibile che la Roma cerchi di tenere i ritmi bassi, lasciando l'iniziativa all'avversario per poi colpire magari nel secondo tempo. Quota interessante per un gol dei giallorossi nella ripresa, pari a 2.20 volte la posta.