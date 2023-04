Serie B, Reggina-Brescia: il pronostico è una combo

Mancano solo cinque giornate al termine della regular season di Serie B e i punti in palio cominciano a pesare davvero. La 34ª giornata di campionato scatta al Granillo con l'anticipo Reggina-Brescia . Gli uomini di Pippo Inzaghi vogliono ipotecare i playoff cercando magari di centrare quel quarto posto (a tre punti di distanza) che vorrebbe dire evitare un turno nella post-season. I ragazzi di Gastaldello sono penultimi dopo il 2-2 con la Spal ma i playout sono a due lunghezze. Bisogna crederci fino in fondo.

Reggina-Brescia, fai il tuo pronostico

Reggina, al Granillo un risultato non si è ancora visto

Dopo un lungo periodo buio la Reggina è tornata a inanellare tre risultati utili di fila, l'ultimo dei quali è un pareggio per 1-1 contro il Benevento ultimo in classifica. A proposito di 1-1. Insieme a Frosinone e Parma gli amaranto sono gli unici a non aver ancora mai centrato questo risultato tra le mura amiche. Menez e compagni hanno diviso la posta al Granillo in due sole occasioni: 2-2 col Benevento, 0-0 col Bari.

Anche alla luce di questo ritardo si può ricorrere ad una combo: 1X+Multigol 2-5 offerta a 1.70, quota comunque conveniente. Fiducia ai padroni di casa pur con qualche cautela visto che le Rondinelle si giocano una fetta di salvezza in questa partita.