Scommesse Serie A, ecco le statistiche e il pronostico di Bologna-Roma

Tra l'andata (la Roma giovedì scorso ha battuto il Leverkusen all'Olimpico per 1-0) e il ritorno delle semifinali di Europa League la squadra allenata da Josè Mourinho è chiamata a giocare in trasferta sul campo di un Bologna che non ha mai perso nelle precedenti 5 gare disputate al "Renato Dall'Ara". Nel dettaglio l'undici allenato da Thiago Motta ha vinto contro Inter (1-0) e Udinese (3-0) "limitandosi" poi a conquistare soltanto un punto nei match com Lazio (0-0), Milan (1-1) e Juventus (1-1).