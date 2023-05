Serie A, ecco il pronostico e le quote di Cremonese-Bologna

Le speranze per la Cremonese di restare in serie A sono appese a un filo. Per evitare che questo si spezzi prima che si chiuda il campionato i grigiorossi sono obbligati a vincere la sfida con il Bologna (anche un pareggio potrebbe non bastare).

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre in campo

In casa la formazione affidata a Ballardini ha raccolto sette punti nelle ultime tre esibizioni mentre il Bologna, ormai da tempo in una posizione di classifica tranquilla, non vince da sei turni nei quali ha collezionato quattro pareggi e due sconfitte. Nonostante ciò (e le vistose differenze di motivazione) le quote concedono un pizzico di fiducia in più al segno “2” ma, forse, stavolta si potrebbe provare a guardare in una direzione differente. La Cremonese viene da quattro “Under 2,5” di fila, il Bologna, in sette delle nove sconfitte in trasferta, era sotto anche alla fine del primo tempo.