Quote Siviglia-Roma Europa League: spagnoli favoriti

Mancano nove giorni alla finale di Europa League in programma a Budapest tra la Roma di Mourinho e il Siviglia di Mendilibar . In lavagna però il match è già iniziato a suon di quote , ecco lo scenario previsto dai bookie .

Siviglia-Roma, fai il tuo pronostico

Pronostico incerto, ecco la situazione

Si gioca in campo neutro con il Siviglia che, per convenzione, figura come squadra "di casa". Per i siti di scommesse gli spagnoli partono di poco favoriti, Cplay e Begamestar valutano il segno 1 al 90' a 2.60 contro il 2.70 previsto da Better e GoldBet. Quote più alte invece per pareggio e segno 2 giallorosso per i bookie Cplay e Begamestar, opzioni offerte rispettivamente a 3.06 e a 2.98. Su Better e GoldBet, invece, il pareggio che vale i supplementari paga triplo, il 2 è a 2.90.

Quote Roma vincente Europa League

Partita dunque aperta a qualsiasi risultato e lo si capisce anche dalle quote Antepost sul Vincente Europa League (coppa in mano). Una tipologia di scommessa in cui occorre pronosticare chi vincerà il trofeo anche comprendendo eventuali tempi supplementari e rigori. Parità assoluta su questo fronte: sia la Roma che il Siviglia sono offerte a 1.90.