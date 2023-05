Premier League, Man United-Chelsea: statistiche e pronostico

Tra il Manchester United e la qualificazione in Champions League c'è un solo punto, poi il matrimonio può essere celebrato. Magari già giovedì sera, al termine del match contro il Chelsea di Lampard valevole come recupero della 32ª giornata. I Red Devils hanno tre punti in più del Liverpool , reduce dal pareggio con l'Aston Villa. Chelsea 12° in classifica e con la testa alla prossima stagione: questa va archiviata il più in fretta possibile.

Man United-Chelsea, fai il tuo pronostico

Per entrambe maggioranza di No Goal e Under 2,5

Da un Manchester al'altro. Dopo aver perso all'Etihad contro una versione molto rimaneggiata del City di Guardiola, il Chelsea passa allo United. Quella contro i Citizens per i londinesi è stata la 14ª gara senza gol segnati in questo campionato, nona trasferta sulle diciotto disputate tornando a casa senza punti. Difficile ipotizzare che questa squadra, senza mordente nè motivazioni, possa sbancare un Old Trafford mai espugnato da settembre (tenendo conto di tutte le competizioni).

Detto che nelle statistiche delle due squadre No Goal e Under 2,5 esercitano un certo predominio sui loro "opposti", le quote sposano la tesi dei rossi di Manchester, favoriti a 1.60 a fronte di un segno 2 da 5 volte la posta.

I Red Devils nelle ultime 12 partite giocate in Premier non hanno mai segnato più di due reti. Non male il Multigol Casa 2-4 a quota 1.63.