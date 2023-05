Scommesse Serie A, pronostico Bologna-Napoli: occhio al Goal

Il Napoli nonstante sia di gran lunga la squadra che ha conquistato più punti in trasferta (44 su 54) dovrà fare attenzione a non sottovalutare l'impegno. Il club partenopeo nell'ultima partita disputata lontano dal "Maradona" ha perso per 2-0 contro il Monza di Raffaele Palladino.

Fai ora i tuoi pronostici!

Goal in vista

Entrambe le squadre non scenderanno in campo per difendere lo "0-0". Il Bologna dopo aver segnato ben 5 reti allo "Zini" di Cremona proverà a mettere in difficoltà anche l'attenta difesa azzurra. Partita equilibrata, per le quote i partenopei partono favoriti ma il loro successo è proposto comunque a 2.20. Non si può escludere il Goal proposto a 1.73.