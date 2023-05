Pronostico Juventus-Milan, le quote e le statistiche del match

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino dove domani sera andrà in scena l'equilibrata sfida tra la Juventus e il Milan. Le due squadre a due giornate dal termine stanno vivendo una situazione di classifica molto differente, la "Vecchia Signora" con la recente penalizzazione subita è scivolata in 7ª posizione mentre il "Diavolo" ha bisogno di un risultato positivo per non rischiare di perdere il 4° posto.