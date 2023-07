Tennis, pronostici: chi vincerà Wimbledon 2023?

Vincente Wimbledon: Djokovic, Alcaraz, Sinner...

Il match d’esordio non è stato un problema per i più accreditati alla vittoria finale. Djokovic si è sbarazzato dell’argentino Cachin mentre Alcaraz ha fatto fuori, senza troppi patemi, il francese Chardy.

E proprio loro, Djokovic e Alcaraz, sono i favoriti per le quote con il serbo che si gioca intorno all’1.60 e lo spagnolo che segue, in lavagna, a circa 4 volte la posta. Soltanto a loro è riservato il premio “a una cifra” perché, per tutti gli altri, la quota schizza decisamente verso l’alto.

Il terzo nome, infatti, nella graduatoria dei più appoggiati dalle quote è Jannik Sinner la cui vittoria finale permetterebbe di moltiplicare per 15 una qualunque puntata. L’azzurro al debutto ha battuto Cerundolo con un perentorio 3-0 e potrebbe concedere il bis contro Schwartzman, altro argentino a cui è stato assegnato un premio da 250 volte la posta in caso di vittoria finale (e già questa vistosa differenza la dice lunga sulle chances che ha l’azzurro di superare anche il secondo turno).