Scommesse illecite, Fagioli indagato: il gesto sui social

Juve, Fagioli blocca i commenti su Instagram

Il profilo Instagram di Nicolò Fagioli è stato preso d'assalto da centinaia di utenti che hanno iniziato a commentare con toni più e meno pacati. Per usare un eufemismo. Innocente fino a prova contraria, Fagioli ha deciso di bloccare la possibilità di postare il proprio pensiero sotto le sue foto per mettere un freno alla deriva che la situazione aveva evidentemente preso. Ore concitate per Fagioli e in casa Juve, alle prese con un nuovo caso.