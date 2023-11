Coppa Davis, con Sinner Italia favorita sull'Olanda: quote e pronostici

L’Italia è ancora ai piedi di Sinner. Dopo la grande cavalcata alle ATP Finals a Torino, interrotta solo in finale da Djokovic, Jannik sarà la stella dell’Italia in Coppa Davis. A Malaga vanno in scena le Final Eights, e gli azzurri affronteranno ai quarti l’Olanda, in un confronto secco che vede favoriti in quota Jannik Sinner e compagni per approdare in semifinale e affrontare una tra Serbia e Gran Bretagna: secondo gli esperti infatti, il successo azzurro contro l’Olanda si gioca a quota 1,50 e 1,57. La vittoria della nazionale Oranje, che ha battuto gli azzurri una sola volta (la prima, nel 1923) negli otto precedenti, si gioca invece tra 2,30 e 2,35.