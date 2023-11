Coppa Davis, come funziona e quando gioca Sinner: tabellone, regolamento e programma

Il regolamento

Le otto squadre che hanno superato la fase a gironi disputata in quattro città (Bologna, Manchester, Valencia e Spalato ) partecipano alle Finals a Malaga: il tabellone prevede quarti di finale, semifinali e finale. Ogni sfida tra due nazioni sarà decisa da due incontri singolari e un doppio, tutti al meglio di tre set.

Il tabellone

QUARTI DI FINALE

Canada-Finlandia (finita 1-2)

Repubblica Ceca-Australia (mercoledì 22 novembre, ore 16)

ITALIA-Olanda (giovedì 23 novembre, ore 10)

Serbia-Gran Bretagna (giovedì 23 novembre, ore 16)

SEMIFINALI

Finlandia vs Repubblica Ceca o Australia (venerdì 24 novembre, ore 16)

ITALIA o Olanda vs Serbia o Gran Bretagna (sabato 25 novembre, ore 12)

FINALE

Vinc. Semifinale 1 vs Vinc. Semifinale 2 (domenica 26 novembre, ore 16)

Italia, ecco la squadra

La squadra azzurra, con il ct Volandri al comando, è formata da Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli oltre alla stella Jannik Sinner. Berrettini ha raggiunto la squadra per supportarla. Gli azzurri potrebbero incontrare la Serbia in semifinale se dovessero battere l'Olanda. In quel caso potrebbe andare in scena la terza sfida in pochi giorni tra Sinner e Djokovic.

Dove vederla

La Coppa Davis sarà trasmessa su Sky Sport (Sky Sport Tennis) e su SuperTennis e in streaming anche su Now. Le partite dell'Italia saranno in chiaro su Raidue.