Lo.scomm e il regalo di Natale da 3 milioni di Euro! La vincita è clamorosa

Lo.scomm e la schedina da 3 milioni di euro

La proposta di gioco de Lo.scomm è stata pubblicata sui suoi seguitissimi profili social il 23 dicembre. Una giocata articolata con propostici di diversi campionati che si sono disputate in due diversi giorni: la vittoria della Juve a Frosinone, la doppia chance 1x per Roma-Napoli, il "gol" tra Liverpool e Arsenal e la vittoria di "almeno 1 tempo" del Tottenham in Premier League e per finire il big match della Super Lig turca tra Fenerbahce e Galatasaray dove il Tipster aveva pronosticato il pareggio. I suoi numerosi follower hanno creduto in lui, infatti, questa proposta di gioco ha generato circa 3 milioni di euro di vincita. Sui social network la schedina è diventata virale e in queste ore sta fancendo il giro del web!