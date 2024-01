E’ momento complicato per il Napoli: la crisi è certificata da una vittoria nelle ultime sette partite e dal nono posto in classifica, con tanto di contestazione da parte della tifoseria. Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina non ha portato gli effetti sperati, tanto che su Snai la quota del suo esonero è crollata a 1,45. La sconfitta di Torino per 3-0 ha lasciato pesanti strascichi, complicando ancora di più la rincorsa al quarto posto, lontano ora cinque punti.