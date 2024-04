Chi vince la Champions 2024-25? La previsione del supercomputer non ha dubbi

Questa sera cominciano i quarti di finale di Champions League con le sfide Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco. Le otto squadre in gara si giocheranno l'accesso in semifinale, in modo da alimentare il sogno di giocare la finalissima di Wembley. Prima del fischio d'inizio dei quarti di finale, Opta Predictor ha pubblicato i risultati di un nuovo studio, attraverso cui sono state effettuate migliaia di simulazioni basate su calcoli matematici, con l'intento di prevedere la vincitrice della Champions League.