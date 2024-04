Bologna, il sogno scudetto entra nelle previsioni

C’è chi scommette che in tre anni, qui, sotto le due torri, tornerà persino lo scudetto . Proprio lui, come nella stagione 1963-1964, l’anno per eccellenza da queste parti.

Bologna, la quota scudetto

Nelle prossime tre stagioni lo scudetto del Bologna è stato quotato cinquanta volte la posta. Mentre un trionfo in una competizione europea è stata valutata venticinque volte la posta. Su Goldbet e Better l’ipotesi che da qui al 2027 il Bologna possa vincere lo scudetto è dunque una realtà quotata a 50. La quota invece scende a 25 per chi punterà sulla possibilità del club rossoblù di conquistare un trofeo continentale, sempre entro il 2027.

Il futuro di Thiago Motta

I Bookmakers lavorano su più eventi, ma c’è anche chi scommette sul futuro di Motta e basta. Per Snai non sarà il Bologna la prossima squadra che allenerà nella prossima stagione. Per questo Motta alla Juve si paga 1,35, così come Calafiori che approda ai bianconeri, nella prossima stagione, ha una quota di 2,75. Bologna è entrato in tutti gli studi e le tipologie di scommesse. Euroclub Index, studio basato su calcoli probabilistici, proietta il Bologna a 69 punti alla fine di questo campionato. Punti sufficienti per il quarto posto ma non per il terzo, con la Juve data a quota 73.