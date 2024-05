Pronostico Leverkusen-Roma, a De Rossi serve un'impresa alla BayArena

Al netto degli errori e delle imprecisioni della Roma il Bayer Leverkusen visto all'Olimpico ha confermato tutto il suo valore. Una squadra forte e non sazia del titolo di campione di Germania , tanto che nel weekend ha disintegrato l'Eintracht con un netto 5-1 . Per Xabi Alonso sono 48 partite ufficiali senza sconfitta: una sentenza.

Roma in gol nel primo tempo? Che quota!

La Roma però non vorrà abbandonare il sogno di giocare la seconda finale consecutiva in Europa League senza provarci. Questo nonostante i bookie diano per spacciati i capitolini: su Cplay, Planetwin e Sisal l'1 del Bayer si gioca a 1.55, il 2 della Roma è valutato 5.50 da Bwin e Snai mentre sale addirittura a 6 su Bet365. Possibile che entrambe le squadre vadano a segno, il Goal (che si è visto in 5 delle ultime 6 partite giocate dalla Roma) si gioca a 1.75, una quota anche piuttosto interessante.

Per non parlare della Roma a segno nella prima frazione, a quota 2.60. Scenario da non escludere visto che segnare (e magari andare in vantaggio) nei primi 45' sarebbe di fondamentale importanza per Pellegrini e compagni.

I bookmaker bancano anche il passaggio del turno, dando pochissime chances ai giallorossi. La Roma in finale è un'opzione per cui l'offerta oscilla tra 15 e 20 volte la posta.