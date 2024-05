Roma, il Bayer non si ferma più: cinquina all'Eintracht e 48 senza sconfitta

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Continua a volare sulle ali dell'entusiasmo il Bayer Leverkusen, che, dopo il successo dell'Olimpico sulla Roma in Europa League, prosegue la sua inarrestabile marcia in campionato, allungando ulteriormente sul Bayern e prolungando la striscia di imbattibilità, ormai obiettivo supplementare e stimolo in più per la squadra di Xabi Alonso.