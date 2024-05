Roma-Bayer Leverkusen diretta Europa League: sblocca Wirtz LIVE

ROMA - Serata da brividi all'Olimpico, dove la Roma ospita stasera il Bayer Leverkusen nell'andata della semifinale di Europa League. Si tratta di un replay rispetto alla scorsa edizione, vinto dai giallorossi per 1-0 grazie al gol di Bove. Tra una settimana è in agenda il ritorno in Germania, lì nella tana dei freschi campioni della Bundesliga . In palio c'è il pass per la finalissima di Dublino . Segui in diretta tutti gli aggiornamenti e la cronaca della partita.

Pellegrini stende Frimpong al 30', giallo per lui. Un minuto più tardi proprio l'esterno olandese, velocissimo, scappa via, traversone arretrato e conclusione di Wirtz troppo centrale. Svilar para in due tempi.

20:56

I vip per Roma-Bayer Leverkusen

Tra i vip presenti all'Olimpico per la partita ci sono Francesca Fagnani, Noemi e Pierfrancesco Favino.

20:50

2800 tifosi del Bayer

Sono 2800 i tifosi del Bayer Leverkusen questa sera all'Olimpico. Ci sono state lunghe code all'ingresso, ma adesso tutti i sostenitori tedeschi sono all'interno dello stadio.

20:46

Xabi Alonso: "Un piacere sfidare De Rossi"

Xabi Alonso a Sky: "Abbiamo tante opzioni per fortuna, nessun infortunato. Abbiamo scelto questa formazione per oggi. La mia idea di calcio è giocare in modo più completo possibile. Questa sera dovremo difendere con forza e anche attaccare, dipenderà dai momenti della gara. De Rossi? Sarà un piacere, siamo due allenatori giovani. Io alleno da poco e ho ancora tanto da imparare".

20:38

De Rossi: "Bayer non ci darà riferimenti, Lukaku una soluzione"

De Rossi a Sky nel pre partita: "Bayer più difensivo? Abbiamo preparato anche questa loro soluzione, nel 90% dei casi giocano con l’altra formazione, ma non è meno offensivo, daranno meno punti di riferimento ma la qualità non cambia. Dovremo fare pressing per levare gli appoggi, non solo su Xhakha ma anche con chi gli sta intorno. Lancio su Lukaku è la soluzione per tutte le gare, non solo per stasera. Anche gli esterni sono una soluzione, non è l’unica per se no diventiamo prevedibili".

20:25

Lukaku bestia nera delle squadre tedesche

Romelu Lukaku ha segnato 7 gol in 9 partite contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, tra cui uno contro il Bayer Leverkusen nell’agosto 2020. Solo contro le squadre svizzere ha fatto meglio (8); nella sua unica presenza in semifinale di Europa League ha segnato una doppietta contro lo Shakhtar Donetsk nell’agosto 2020.

20:10

Le scelte di De Rossi

De Rossi si affida gli uomini migliori e al modulo che dà più rassicurazioni, il 4-3-3. Dietro c'è Smalling, fasce presidiate da Karsdorp e Spinazzola, centrocampo titolare e attacco con la Lu-Pa più El Shaarawy.

20:01

Xabi Alonso sorprende

Xabi Alonso sorprende e sceglie una formazione più difensiva, con Hincapié largo a sinistra e Grimaldo spostato nel tridente offensivo, dove non ci sono né l'ex Schick né Boniface ma Adli falso nove. In mezzo al campo Andrich, più di copertura e contenimento, preferito a Palacios.

19:50

Le formazioni ufficiali di Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. Allenatore: De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo. Allenatore: Xabi Alonso.

19:45

Roma, striscia positiva in Europa

La Roma ha perso solo una delle ultime 25 partite in casa in Europa League (19V, 5N), vincendo 10 delle ultime 11 (1N), solo Villarreal (35), Siviglia (28) e Sporting (25) contano più successi interni nella competizione rispetto ai giallorossi (24).

19:35

Arrivato allo stadio il pullman della Roma

In questo momento il pullman della Roma, a fatica, è arrivato allo stadio. Sono scesi De Rossi e i calciatori: facce molto concentrate.

19:28

Pullman della Roma bloccato dai tifosi

Il pullman della Roma sta provando ad entrare alla stadio, ma a causa dei tanti tifosi giallorossi riversati per strada fatica ad arrivare e a procedere. È bloccato. Si respira un entusiasmo pazzesco tra bandiere, fumogeni e cori.