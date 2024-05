De Rossi dopo Roma-Bayer: "Vi dico cosa ho detto a Karsdorp quando è uscito"

23:55

De Rossi: "Abbiamo un obiettivo"

"Squadra calata dopo l'errore di Karsdorp e stanchezza mentale e fisica della Roma? Io penso che il calcio è giocato da uomini e gli uomini hanno sentimenti e reazioni, gli episodi ti colpiscono e per qualche minuti ci siamo un pochino sgonfiati, se vai in svantaggio con queste squadre può succedere di correre a vuoto, ma vogliamo avere come obiettivo quello di avere una solidità mentale".

23:52

De Rossi: "Mi piace com'è costruito il Bayer"

"Loro hanno giocatori di qualità e che vanno a 200 all'ora, mi piace come è costruito il Bayer, ha una fisicità che è quasi imprescindibile per me".

23:50

De Rossi: "Staremo vicini a Karsdorp"

"Lo stadio ci applaude anche se abbiamo perso due partite in casa, la prestazione l'abbiamo fatta, ci abbiamo provato fino alla fine. Saremo bravi a stare vicino a Rick".

23:49

De Rossi su Karsdorp e i fischi dell'Olimpico

"Cambiare Karsdorp a fine primo tempo? Avevamo poche alternative, ma gli errori ci stanno, nel calcio ci stanno, non è colpa solo di quell'episodio. Non era felice per i fischi, ma è normale così come sono normali i fischi".

23:48

De Rossi e l'errore di Karsdorp

"Togliere Karsdorp all'intervallo e cosa è successo dopo? Gli errori capitano, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Siamo tutti insieme, non mi arrabbierò mai per un passaggio sbagliato, stava facendo una buona partita, quell'errore lo ha colpito, ammazzato no ma colpito sì".

23:47

De Rossi: "Mancati gli attributi? Non direi"

"Sono mancati gli attributi? Scusate ma è molto banale come analisi. Devi essere perfetto, concedere poco e fare gol quando ti capita. Altre partite le abbiamo vinte sbloccandole all'inizio, ma non direi che ai miei giocatori sono mancati gli attributi".

23:46

De Rossi in conferenza stampa

"Avremmo dovuto fare la partita perfetta e così non è stato, abbiamo fatto una partita corretta e abbiamo concesso loro di mettere in mostra le qualità che hanno". Così De Rossi esordisce in conferenza stampa

23:42

Svilar dopo Roma-Bayer

"Non era la serata che volevamo, il risultato non è buono ma dobbiamo crederci e andare là per vincere. Abbiamo cerato qualche occasione, a noi non è entrata e a loro si e quindi hanno vinto. Loro hanno giocato bene, abbiamo cerato qualche occasione e non è entrata. Giochiamo tanto come loro, che hanno avuto un giorno più di noi e anche questo può essere un piccolo vantaggio. Dobbiamo andare là per vincere. Non penso che tutto sia stato negativo. De Rossi all'intervallo ha detto che dovevamo continuare e non solo attaccare, perché c'erano ancora 45 minuti in casa e 90 fuori". Così Mile Svilar ai microfoni di Rai Sport al termine di Roma-Beyer Leverkusen.

23:30

De Rossi: "Ecco cosa ho detto a Karsdorp"

"Karsdorp? A fine primo tempo gli avevo detto che ero contento di come stava giocando, poi gli ho detto di non farsi condizionare dal suo errore ma ci può stare, io non giudico mai troppo. A volte gli errori ci hanno premiato, stavolta no ma si perde e si vince tutti insieme".

23:27

De Rossi: "Ci è mancato il graffio"

"Potevamo fare meglio, essere più pungenti e avremmo dovuto tenere più la palla nella loro metà campo. Volevo tenerli sempre bassi ma non ci siamo riusciti, siamo stati un po' lenti nel gioco. Oggi ci è mancato il graffio ma ci sta".

23:26

De Rossi e la sorpresa iniziale

"Stupito dalla formazione senza punta? No, avevamo pensato a tutto. Sono rimasto stupito dalla loro bravura, colpito dalla squadra che sono ma ce lo aspettavamo".

23:25

De Rossi e la differenza con il Bayer

"Il loro palleggio, la nostra imprecisione... Sì, hanno complicato la gara. I loro giocatori di maggiore qualità vanno ai 200 all'ora. Noi non abbiamo la stessa gamba per ripartire. Se li avessimo aspettati sarebbe andata peggio".

23:23

De Rossi dopo Roma-Bayer Leverkusen

"Sapevamo che erano forti e lo abbiamo toccato male. Dovevamo essere più puliti per non concedere queste ripartenze che li rendono pericolosi. A volte gli episodi ci hanno aiutato, stavolta ci hanno punito e quando vai in svantaggio diventa difficile contro il Leverkusen. Andremo a fare la nostra partita come nel primo tempo: con un pizzico di fortuna in più potremo sbloccarla". Così De Rossi ai microfoni Rai dopo Roma-Beyer Leverkusen.

23:21

De Rossi e la strategia per battere il Bayer

"Come batterli al ritorno? Loro sono molto forti fisicamente, noi siamo forse più tecnici e dobbiamo essere bravi a prendere il tempo giusto quando la palla ce l'hanno loro".

23:20

De Rossi, l'analisi di Roma-Bayer

"La partita che avevamo preparato era questa e sapevamo che sarebbero stati chiusi. Queste squadre si scardinano con grande pulizia di gioco, attaccando lo spazio con gamba e velocità. Sono una squadra difficile da affrontare e lo hanno dimostrato. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose nella maniera corretta".

23:18

De Rossi sui cambi a Leverkusen

"Cambiamenti? Qualcosa cambieremo per forza, abbiamo tante partite in poco tempo. Andare forte ti espone ai pericoli, contro le squadre forti devi fare una scelta e nel primo tempo stava pagando. Anche con il Bologna eravamo andati dietro all'emotività ma faremo la nostra partita sperando gli episodi girino a nostro favore".

23:17

De Rossi: "Non molliamo"

"Ogni gol può avere una valenza incredibile, potevamo essere in vantaggio dopo poco ma al ritorno io ci credo molto. Sappiamo che non sarà facile ma non molliamo".

23:16

De Rossi su Karsdorp

"L'errore di Karsdorp una sliding door? Saremmo scorretti a dirlo, ci sta e fa parte del gioco. Ne usciamo insieme, c'è ancora il ritorno. Gli episodi fanno girare le partite ma abbiamo avuto occasioni per andare là con un passivo diverso. È l'anno del Bayer Leverkusen".

23:15

De Rossi dopo Roma-Bayer

"Primo tempo mi era piaciuto ma tante partite le avevamo sbloccate subito, stavolta è andata al contrario". Così De Rossi ai microfoni di Sky Sport.

23:05

De Rossi tradito da muscoli e nervi

De Rossi aveva preparato benissimo la sfida con il Leverkusen, ma dopo l'errore di Karsdorp i giocatori non hanno avuto la forza di reagire IL COMMENTO

22:56

Roma, De Rossi in conferenza stampa

Fischio finale all'Olimpico. De Rossi è atteso a breve in conferenza stampa per commentare Roma-Bayer.

Stadio Olimpico, Roma