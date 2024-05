Roma-Bayer, l’Olimpico è pronto: altro sold out e gli indizi sulla coreografia

Roma-Bayer, previsto grande spettacolo all'Olimpico

La tifoseria giallorossa ha fatto registrare l'ennesimo sold out, con i biglietti che sono stati polverizzati in poche ore. Ci sarà il tutto esaurito allo Stadio Olimpico. Non mancheranno i sostenitori del Bayer Leverkusen che giungeranno in 5mila dalla Germania. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per vivere una serata dalle forti emozioni, con la Curva Sud che ha annunciato una nuova coreografia dopo quelle viste contro Lazio e Milan. Attraverso un volantino fatto circolare sui social, gli ultras giallorossi hanno suonato la carica in vista di questa sera, dando delle informazioni a chi assisterà al match dalla Sud per la corretta riuscita della coreografia, congedandosi con un eloquente "vedrete che carica sapremo dare alla Roma!".