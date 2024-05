Primo Maggio, Noemi e Fagnani sul palco del Concertone: il messaggio a De Rossi

ROMA - L'occasione era troppo ghiotta per sprecarla. Dal palco del concertone del Primo Maggio, al Circo Massimo, Noemi e Francesca Fagnani hanno voluto esternare ancora una volta la loro passione per la Roma. "Noi condividiamo tutte le domeniche pomeriggio e in prima serata grandi sofferenze ma anche grandi gioie", spiega Noemi. "Soprattutto grandi gioie, ciao DDR!", aggiunge la Fagnani salutando l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi. Un siparietto che non è passato inosservato, diventando subito virale sui social.