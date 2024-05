Bufera Karsdorp: lo stadio lo fischia, lui applaude e poi furioso va via

Rick Karsdorp show (in senso negativo) al momento della sostituzione in Roma-Bayer. L'olandese, sostituito dopo un'ora di gioco, ha preso malissimo i fischi di tutto lo stadio e si è rivolto alla curva Sud per applaudire ironicamente. Non solo: dopo essersi accomodato, per modo di dire, in panchina, mentre il gioco riprendeva e Angelino entrava al suo posto, ha preso furibondo la via degli spogliatoi. Non è stata evidentemente una serata facile per lui, visto che dopo l'errore che ha regalato il vantaggio al Bayer il pubblico lo ha preso di mira, ma Karsdorp non ha fatto nulla per rimediare, nonostante l'incoraggiamento di De Rossi e dei compagni.