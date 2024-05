Pronostico Venezia-Palermo, tornano Goal e Over 2,5? Cosa dicono le quote

Il Venezia aveva chiuso la stagione regolare di Serie B con il miglior attacco (69 gol fatti in 38 partite) ma al Barbera , nell’andata delle semifinali playoff , la squadra di Vanoli ha dimostrato anche di saper essere solida e cinica. Vittoria per 1-0 firmata Pierini e gara in controllo, con un Palermo che, forse complice il match di pochi giorni prima contro la Samp , non ha saputo reagire.

Statistiche, curiosità e pronostico

Nella sfida di ritorno, in programma venerdì sera al Penzo, i lagunari possono addirittura permettersi di perdere con un gol di scarto per far pesare il loro miglior piazzamento in campionato e volare in finale. Difficile però che i veneti vogliano speculare sul successo dell’andata. Il Venezia, infatti, può vantare anche il miglior rendimento interno del campionato cadetto (13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e in 9 delle ultime 10 partite casalinghe hanno segnato almeno due reti.

Pensare che a fine settembre il Palermo vinse a Venezia con una tripletta di Brunori, ma quella era una squadra che sembrava poter competere per la promozione diretta. Poi, fra tante difficoltà (e l’esonero di Corini, sostituito ad aprile da Mignani), i siciliani si sono fermati al sesto posto.

Per quanto riguarda le statistiche vale la pena evidenziare l’assenza del parziale/finale X/1 dal ruolino di marcia del Palermo (40 partite stagionali) mentre questa accoppiata è piuttosto gradita al Venezia: 10 uscite finora.

Si tornerà allo spettacolo visto nei due precedenti stagionali? L’Over 2,5 in lavagna è in vantaggio sull’Under così come il Goal parte in pole position rispetto al No Goal. Su Cplay, Betsson e Planetwin l'esito Goal è offerto a 1.62 mentre il No Goal sale a 2.15.

Curiosità. Il Palermo ha disputato 19 trasferte e in una sola occasione ha fatto registrare l’esito “Goal primo tempo”. Contro chi? Proprio il Venezia, sfida chiusa sull’1-1 parziale. L’offerta dei bookie per almeno un gol per parte nei primi 45’ è pari a 4.50.