Palermo-Venezia diretta: segui la partita di andata dei playoff Serie B LIVE

PALERMO - L'attesa è finita: questa sera, lunedì 20 maggio, si alza finalmente il sipario sulle semifinali playoff di Serie B . Si parte con la sfida dello stadio 'Renzo Barbera' tra i padroni di casa del Palermo e gli arancioneroverdi del Venezia (calcio d'inizio alle ore 20:30). Le due squadre sognano la promozione in Serie A e si affidano alla vena realizzativa dei loro bomber: Mignani punta tutto su Matteo Brunori (17 gol nella stagione regolare), Vanoli scommette invece sul capocannoniere Joel Pohjanpalo (autore di 22 centri in 33 presenze). Segui la diretta della partita .

21:05

33' - Ammonito Lucioni

Intervento in ritardo del difensore rosanero su Pohjanpalo, punito dall'arbitro Giua. Espluso invece per proteste un componente della panchina arancioneroverde.

21:01

28' - Joronen salva su Diakité

Il francese raccoglie la sfera dal limite e calcia col mancino, trovando l'intervento del portiere dei veneti che alza la sfera sopra la traversa.

20:59

26' - Lucioni! Palermo vicino al gol!

Traversone di Ranocchia dall'out mancino che trova la testa di Lucioni: la palla termina di poco sul fondo.

20:57

24' - Palermo aggressivo, Venezia in affanno

La squadra di Mignani attacca a testa bassa e mette in difficoltà la retroguardia di Vanoli. Soleri tenta l'anticipo sulla difesa ospite che si rifugia ancora in corner.

20:48

15' - Soleri! Palermo pericoloso

Bella girata del classe 1997 rosanero: la sua conclusione, leggermente deviata, termina in calcio d'angolo.

20:46

13' - Pohjanpalo spaventa il Palermo

Traversone di Svoboda e colpo di testa impreciso dell'attaccante finlandese che spedisce la sfera a lato.

20:40

7' - Venezia, ci prova Svoboda

Sugli sviluppi di un calcio di punizione l'austriaco, appostato sul secondo palo, si coordina e calcia: Desplanches controlla la palla senza patemi.

20:36

3' - Fasi di studio al 'Barbera'

Il Palermo fa la partita e prova a sorprendere la retroguardia veneta che si difende con ordine.

20:33

1' - Inizia Palermo-Venezia!

Il primo pallone della semifinale di andata dei playoff lo muove la squadra di Vanoli.

20:23

Palermo-Venezia, è tutto pronto al 'Barbera'!

Meno di dieci minuti e si alzerà il sipario sulla sfida tra i rosanero e gli arancioneroverdi, sfida d'andata dei playoff di Serie B.

20:15

Venezia, show a Palermo lo scorso 15 marzo

Il Venezia ha vinto senza subire reti l’ultimo confronto contro il Palermo in Serie B (3-0 esterno lo scorso 15 marzo) ma non ha mai ottenuto due successi consecutivi con annesso doppio clean sheets contro questo avversario nel torneo; in generale solo contro Bari (18) ed Hellas Verona (20) i lagunari contano più successi che contro il Palermo (16) in cadetteria (playoff e playout inclusi).

20:05

Venezia, l'obiettivo è invertire la rotta

Gli arancioneroverdi hanno perso l’ultima gara della regular season contro lo Spezia (1-2) e non rimediano due ko di fila nel torneo dallo scorso dicembre (Cremonese e Sudtirol). Dopo la sconfitta col Cagliari nei playoff della scorsa cadetteria, i lagunari potrebbero perdere due gare di post season di fila nel torneo per la prima volta dal periodo compreso tra giugno 2018 e giugno 2019 (prima gara della serie proprio contro il Palermo).

19:55

Palermo, difesa granitica

La squadra di Mignani ha vinto, senza subire reti, le ultime due gare di Serie B (contro Sudtirol e Sampdoria) e potrebbe infilare una striscia di questo tipo più lunga nella competizione (playoff inclusi) per la prima volta da aprile 2014 (in regular season contro Avellino, Trapani e Reggina).

19:46

Palermo-Venezia, le formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Gomes, Segre, Lund; Ranocchia, Brunori; Soleri. All. Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

19:44

Palermo-Venezia, i precedenti ai playoff

Le due squadre si sono già affrontate nelle semifinali playoff di Serie B, nel doppio confronto del torneo 2017/18: in quel caso i siciliani guidato da Roberto Stellone superò il turno grazie al pareggio esterno dell’andata (1-1) e il successo casalingo nel match del ritorno (1-0).

19:36

Palermo-Venezia, le info sul match: Vanoli sorride

L'atteso confronto tra rosanero e arancioneroverdi si disputerà con il classico format andata e ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti, ad avere la meglio sarà il Venezia in virtù del piazzamento in classifica più alto (terzo posto contro il sesto della squadra di Mignani).

19:30

Palermo-Venezia in tv e streaming

La partita Palermo-Venezia, valida per l'andata dei Playoff di Serie B, verrà trasmessa in tv in diretta su DAZN, su Sky Sport Calcio (canali 202 e 251). La sfida dello stadio 'Barbera' sarà visibile anche in streaming. Basta scaricare l'app di DAZN e quelle di Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o ancora ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Stadio 'Renzo Barbera', Palermo