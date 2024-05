Chi vince la finale di Conference Olympiacos-Fiorentina: la previsione dell'algoritmo

Come finirà l'ultimo atto della Conference League tra Fiorentina e Olympiacos? Per saperlo bisognerà aspettare il triplice fischio, ma intanto ChatGpt ha una sua idea per la finalissima europea che vedrà in campo l'undici allenato da Italiano. Secondo l'algoritmo, la Fiorentina ha una maggiore esperienza in ambito internazionale (vedi la finale contro il West Ham dell'anno scorso), sta bene fisicamente e ha una serie di risultati incoraggianti alle spalle, mentre l'Olympiacos ha dalla sua il vantaggio di giocare la finalissima in Grecia e un giocatore come El Kaabi, capocannoniere del torneo con 10 centri.