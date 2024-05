Italiano diretta conferenza prima di Olympiacos-Fiorentina di Conference League, segui LIVE

Scatta il conto alla rovescia per Olympiacos-Fiorentina , finale di Conference League in programma domani, 29 maggio, alle 21 all' OPAP Arena di Atene . Nel pomeriggio Vincenzo Italiano parlerà in conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale.

15:47

In sala stampa Italiano e Biraghi

15:45

Viola a caccia di un successo Europeo

La Fiorentina cerca il ritorno a un successo in Europa che manca dalla vittoria della Coppa delle Coppe 1960-1961.

15:40

Gran caldo ad Atene

Fa un gran caldo ad Atene. Il termometro segna poco meno di 33 gradi centigradi.

15:35

Sta per iniziare la conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League ad Atene tra Olympiacos e Fiorentina.

15:30

Maxi misure di sicurezza per la finale di Conference League

Ad Atene maxi misure di sicurezza per la finale. Si temono contatti fra le tifoserie di Olympiacos e Aek.

15:20

Atene, il discorso di Italiano alla Fiorentina

OPAP Arena di Atene, il discorso di Italiano alla Fiorentina alla vigilia della finale di Conference League contro l'Olympiacos (VEDI IL VIDEO).

15:10

Fiorentina in campo all'OPAP Arena, le immagini

Le immagini della Fiorentina in campo all'OPAP Arena di Atente prima della finale di Conference League contro l'Olympiacos (VEDI LE IMMAGINI).

15:00

Bonaventura: "Dispiaciuto per la mancata convocazione"

Bonaventura: "Sono dispiaciuto per la mancata convocazione in nazionale perché era una cosa bella ma non ci voglio pensare. Siamo qui a giocarci un trofeo, quindi andiamo avanti e concentriamoci sulla Fiorentina per dare una grande soddisfazione a tutti. Club, tifosi e noi stessi".

14:55

Bonaventura: "Percorso migliore dell'anno scorso"

Bonaventura: "Non è scontato essere di nuovo qua, è un percorso difficile, giochi su tanti campi europei difficili contro squadre che fanno un calcio particolare e diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Forse il percorso è stato anche migliore di quello dell'anno scorso. Approcciamo le gare con più consapevolezza. Domani non sarà facile".

14:50

Bonaventura: "Tranquilli ma la tensione salirà"

Jack Bonaventura ha chiuso il giro di interviste a Sky: "Oggi siamo abbastanza tranquilli, la tensione sale il giorno della partita, ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo fatto una rifinitura normale, domani vedremo".

14:45

Arthur sui tifosi e il ruolo da rigorista

Arhtur: "Il rigore calciato a Cagliari? Ci alleniamo tutti a calciarli. Siamo cinque o sei, chi si sente meglio lo calcia. Dipende dalle sensazioni in campo. I tifosi dell'Olympiacos? Ci saranno anche tanti tifosi nostri. Ci saranno anche le nostre famiglie e questa è una cosa molto importante per noi. Ci aspettiamo un'atmosfera bella, con i loro tifosi ma anche i nostri".

14:40

Arthur: "Abbiamo lavorato tutto la stagione per questo momento"

Arthur ha avviato alla chiusura il cerchio delle anteprime a Sky: "Mi sento bene in questo finale di stagione. Non so se farà ancora gol come a Cagliari, ma l'importante è vincere. Ogni partita è diversa. Abbiamo lavorato tutta la stagione per questo momento".

14:35

Biraghi: "Vogliamo regalare il trofeo ai tifosi"

Biraghi: "Nonostante le difficoltà per venire qua, i tifosi ci hanno dimostrato grandissimo affetto e appartenenza. Siamo contenti di avergli regalato intanto questa finale e faremo di tutto per regalargli il trofeo. Una promessa è una promessa e domani c'è bisogno che si avveri".

14:30

Biraghi: "Vince chi sbaglia meno"

Biraghi: "Dovremo approcciare la partita come siamo abituati a fare. Dobbiamo fare tutto quello che abbiamo fatto in questi tre anni senza cambiare niente, cercando di sbagliare il meno possibile. Le partite secche come questa le porta a casa chi sbaglia di meno".

14:25

Biraghi: "L'esperienza conta"

Biraghi: "Come nella vita in generale l'esperienza conta. Ci siamo già passati un anno fa e per noi non è una cosa nuova. Spero che dia un qualcosina in più per poter attaccare questa finale".

14:20

Biraghi: "Non lasciamoci scappare questa seconda possibilità"

Anche capitan Biraghi ha parlato a Sky: "Quando si avvicina la partita inizi a entrare nel clima. Si inizia a sentirne l'importanza. Ci risiamo, è la nostra seconda finale, una ce la siamo fatta scappare. Per la seconda dobbiamo sudare di più".

14:15

Italiano: "Seconda finale di fila risultato non scontato, siamo più maturi"

Italiano: "Cosa intendevo che non so chi ci sarà l'anno prossimo? Intendevo in una finale. Arrivare a giocarle non è semplice e scontato. Noi in due anni siamo riusciti a farlo. Sono percorsi difficili e ricchi di insidie. Tutti siamo più maturi, abbiamo più esperienza. Questo per me è un vantaggio, poi in campo è un cinquanta e cinquanta. Come tutte le finali".

14:10

Italiano: "Cosa ho detto alla squadra"

Italiano ha tenuto un discorso alla squadra al momento dell'arrivo sul rettangolo di gioco: "Non ci sono segreti. Ho detto che abbiamo avuto la capacità e bravura di ripresentarci in finale e che dobbiamo interpretare questa partita come fosse l'ultima della vita perché nessuno ha la certezza di poterci essere l'anno prossimo. Dobbiamo cercare di essere perfetti e avere il fuoco dentro. Non dobbiamo sbagliare niente".

14:05

Italiano: "Contentissimi di questa rivincita"

La Fiorentina è arrivata all'OPAP Arena in mattinata dove ha effettuato il consueto sopralluogo pre-partita. Poi, Vincenzo Italiano ha concesso un'intervista a Sky: "Essere qui è bello perché anche quest'anno abbiamo onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto tra girone e gare successive. Siamo di nuovo in finale, cercheremo di sfruttare un po' di conoscenza data dall'anno scorso. Conosciamo pericoli e vantaggi che si possono avere. Cercheremo di dare il massimo, contentissimi di avere questa rivincita".

14:00

Olympiacos-Fiorentina, cresce l'attesa

Cresce l'attesa per Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference League. Alla vigilia della partita si terranno le consuete conferenze stampa pre-gara. Alle 15:45 sarà la volta di Italiano e di un tesserato presentarsi davanti a microfoni e taccuini.

OPAP Arena, Atene, Grecia